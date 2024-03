Tennis : Djokovic a vécu l'enfer, il vide son sac

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. Le Serbe semble n'avoir aucune rancœur envers son ancien entraîneur, bien au contraire. Le Djoker a d'ailleurs tenu à remercier ce dernier, et ce, pour l'avoir soutenu dans certains des moments les plus difficiles de sa carrière.

À 37 ans, Novak Djokovic a eu besoin d'un petit peu de changement. Alors qu'il est toujours numéro un mondial, et encore en forme physiquement, le Djoker a décidé de se séparer de son entraîneur : Goran Ivanisevic. Les deux hommes formaient un binôme efficace depuis 2019.

Djokovic remercie Ivanisevic

Par le biais d'un message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic a annoncé la nouvelle. Le Serbe a remercié chaleureusement son désormais ex-entraîneur. « Notre relation sur le court a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide comme le roc. En fait, je suis fier de dire (je ne suis pas sûr qu'il le soit) qu'en plus d'avoir gagné des tournois ensemble, nous avons également bataillé à Parchisi (jeu des petits chevaux) pendant de nombreuses années. Et ce tournoi ne s'arrête jamais pour nous. Merci pour tout mon ami. Je t'aime. »

