Tennis - Miami : Medvedev balayé par Sinner, il est dégoûté

Numéro 4 mondial, Daniil Medvedev était encore au rendez-vous des demi-finales à Miami vendredi. Le Russe a subi une sacrée défaite face à Jannik Sinner, qui l'avait déjà battu en finale de l'Open d'Australie en janvier dernier. L'écart se creuse un peu plus entre le top 3 et lui puisqu'il enchaîne les défaites face à Djokovic, Alcaraz et Sinner.

Toujours aussi impressionnant sur dur face à n'importe quel adversaire, Daniil Medvedev fait face à un petit problème ces derniers temps : il perd souvent face aux joueurs qui sont juste devant lui au classement. Le Russe nourrissait pourtant de grandes ambitions cette fois-ci à Miami où il a connu une entame de tournoi sans accroc contrairement à Jannik Sinner. Mais c'est bien ce dernier qui a été au-dessus du lot et le Russe a un peu raté son rendez-vous.

Des espoirs amoindris

Malgré un début de saison exceptionnel, Daniil Medvedev n'aura pas réussi à décrocher le moindre titre avant le début de la saison sur terre battue. Daniil Medvedev est tombé quatre fois en 2024 : deux fois face à Sinner, une fois face à Alcaraz à Indian Wells et une face à Ugo Humbert à Dubaï. Depuis un moment maintenant, le numéro 4 mondial bute sur les dernières marches. « J’ai participé à certaines finales et j’ai perdu contre Sinner, Djokovic, Alcaraz, et il est certain que je veux les battre et, disons, être meilleur qu’eux. Mais je n’y suis pas parvenu et je dois y travailler, que ce soit mentalement ou sur le plan du tennis. Vous savez, par exemple, sur terre battue, je vais jouer à Monte‐Carlo, Rome, Madrid, Roland Garros. Il sera peut‐être difficile d’y décrocher un titre, mais vous savez, si je jouais dix tournois de 250 par an, j’obtiendrais probablement quelques titres. Il ne faut jamais être trop confiant, mais je suis sûr que j’y arriverais, mais j’essaie de jouer les meilleurs tournois du monde » a-t-il déclaré.

Pas au rendez-vous

Malgré le mauvais souvenir de la défaite de la finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev avait mis une stratégie incroyable lors des deux premiers sets pour faire flancher l'Italien. C'est ce qu'il a tenté de faire vendredi, sans réussite. « Je n’étais pas diminué. Vraiment, mon plan était d’être agressif, comme en Australie. Là‐bas, ça avait fonctionné. Ici, j’ai fait trop de fautes. Je me suis aussi rappelé de ce que Carlos Alcaraz avait fait face à lui à Indian Wells après avoir perdu le premier set 6–1. Il était plus rentré dans le court et il avait gagné. J’ai essayé, mais je n’y suis pas arrivé. Le problème n’était pas ma tactique, mais son exécution. Et puis c’était trop tard dans le set. Je suis déçu, mais c’est la vie. C’est le tennis » analyse le Russe.

5 défaites de suite face à Sinner

Il fut un temps où Daniil Medvedev était particulièrement à l'aise face à Jannik Sinner. C'est de l'histoire ancienne. Le numéro 4 mondial avait remporté les six premières confrontations entre les deux hommes et en six mois, l'Italien a totalement inversé la tendance, en particulier dans les grands rendez-vous. Le bilan est d'ailleurs sans appel : les cinq derniers matches entre les deux hommes se sont soldés par une victoire de Sinner.