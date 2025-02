Nouveau buteur au PSG, la presse italienne confirme !

Axel Cornic

Si Gonçalo Ramos est resté au Paris Saint-Germain cet hiver, il n’est clairement pas le premier choix de Luis Enrique, qui continue avec sa volonté d’installer un faux neuf à la pointe de l’attaque. Mais au Paris Saint-Germain on songerait tout de même à miser sur un véritable attaquant de pointe pour le prochain mercato estival et une piste se précise du côté de la Serie A.

Troisième plus gros transfert de l’histoire parisienne, Randal Kolo Muani n’a pas résisté à Luis Enrique. L’international français a dû quitter le PSG lors du mercato hivernal et a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt de six mois, avec un succès immédiat. Et ça pourrait bien se concrétiser en un transfert définitif, puisqu’à Turin on souhaiterait le garder.

Kolo Muani pousse Vlahovic vers le PSG ?

Et si Kolo Muani est confirmé, cela pourrait bien offrir une excellente occasion au PSG ! Car le Français fait de l’ombre à un certain Dusan Vlahovic, dont el temps de jeu a fondu comme neige au soleil depuis son arrivée en provenance de Paris. D’ailleurs, Tuttosport a annoncé que sa prolongation serait quasiment abandonné, ce qui pourrait être synonyme de transfert dès l’été 2025.

Premier contact annoncé, mais...

Et l’intérêt parisien se préciserait de jour en jour. D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG se seraient récemment renseigné pour Dusan Vlahovic, qui totalise 14 buts et deux passes décisives cette saison en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Évalué à 60M€ par le site spécialisé Transfermarkt, l’international serbe serait une recrue de tout premier choix, mais le FC Barcelone aurait également été alerté par sa situation.