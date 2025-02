XV de France : La nouvelle surprise avec Ntamack ?

Axel Cornic

Le déplacement à Rome a relancé le XV de France, avec une très large victoire sur l’Italie de Gonzalo Quesada (23-74). Mais le plus dur arrive, puisque c’est un feu d’artifice qui attend les Bleus pour la fin du 6 Nations 2025, notamment avec un déplacement à Dublin pour affronter une Irlande toujours invaincue, qui semble en route pour un deuxième Grand Chelem en trois ans.

Après les doutes de Twickenham, le XV de France a réussi à se reprendre en surclassant la Squadra Azzurra. Les coéquipiers d’Antoine Dupont, auteur d’un doublé à Rome, se sont remis dans le sens de la marche et peuvent toujours espérer une victoire dans le Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, il faudra réussir à faire tomber l’invincible Irlande, qui reste sur deux victoires consécutives face à la France.

Place à l’Irlande !

Dès la fin de la rencontre face à l’Italie, le capitaine du XV de France a tout de suite remobilisé les siens pour se projeter déjà vers cet énorme défi qui les attend à Dublin. « En regardant le calendrier, dès le début, on se doutait que ce serait un match essentiel de la compétition. On avait peu de doutes sur le fait qu'ils engrangeraient les victoires. Ce match sera super important » a déclaré Dupont. « On pourrait être dans de meilleures conditions mais on est encore en compétition. Il faudra faire le meilleur match possible. On avait vu ce match-là comme la plus grande montagne du Tournoi et maintenant on y est... ».

Ntamack devrait être titulaire à Dublin

Mais qui va accompagner Antoine Dupont à la charnière cette fois ? En trois matchs du 6 Nations 2025, trois ouvreurs différents ont été alignés par Fabien Galthié avec Romain Ntamack, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos. Le deuxième semble être totalement blacklisté après la défaite en Angleterre, tandis que le troisième a montré de très belles choses en Italie, sur la lignée de ce qu’il a pu faire lors de la tournée de novembre. Mais c’est bien le premier qui devrait être de retour ! D’après les informations de RMC Sport, Ntamack devrait revenir dans le XV titulaire qui sera aligné le 8 mars prochain, sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Sa suspension est terminée et il fait partie de la liste des 19 joueurs protégés, qui ne disputeront pas la journée de Top 14 prévue pour ce week-end.