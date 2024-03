Tennis : Alcaraz attire les foules, il dévoile pourquoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz a marqué les esprits dans le cœur du public grâce à ses résultats bien sûr mais aussi grâce à son jeu spectaculaire qui offre beaucoup de bonheur aux spectateurs. Dans la jeune génération, l'Espagnol est incontestablement le joueur qui fait le plus de bruit et qui attire l'œil. La popularité est d'ailleurs vite venue vers lui parce qu'il a cette chose en lui qui fait qu'il est incontournable.

Eliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Miami après une prestation magistrale de Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz a retrouvé de sa superbe ces derniers temps. Après un début de saison 2024 un peu timide, l'Espagnol est arrivé à Indian Wells en n'ayant pas un grand niveau de confiance. Mais il a retrouvé son jeu et ses qualités de showman ont refait surface, pour le plus grand plaisir du public et parfois au grand dam des adversaires.

Alcaraz, grand chouchou

A la manière de Roger Federer quand il dominait le circuit au milieu des années 2000, Carlos Alcaraz dégage une aura extraordinaire qui fait qu'il est impossible de le détester. En plus d'être un jeune garçon fort sympathique, souriant, l'Espagnol peut tout faire avec une raquette de tennis en main, y compris tous les coups les plus spectaculaires. « Les gens veulent voir des beaux coups et c’est pourquoi Carlos Alcaraz a rapidement eu beaucoup de fans quand il est arrivé » explique Daniil Medvedev.

Le résultat prime

La première chose qui intéresse quand on pratique un sport professionnel reste bien sûr le résultat final. Parfois, il arrive que certains se perdent en voulant jouer un "beau" tennis qui leur coûte parfois la victoire. Pour Daniil Medvedev, ce n'est pas le cas. Le Russe a beau être exceptionnel, il n'a pas les gestes les plus académiques... « Je pourrais le faire aussi mais je ne pense pas que j’aurais les résultats qui sont les miens actuellement. Et le résultat est plus important pour moi que l’esthétique des coups » poursuit-il.

Un champion au-dessus du lot

En connaissant une telle efficacité à 20 ans, Carlos Alcaraz s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il pourrait affiner son palmarès dans les prochaines années, lui qui a déjà des temps de passage très élevés par rapport aux membres du Big 3 notamment. Désormais, il sera attendu sur terre battue où il pourrait se lancer comme objectif de dépasser Novak Djokovic au classement.