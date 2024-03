Tennis : Il annonce les successeurs de Nadal, Djokovic et Federer !

Pierrick Levallet

Roger Federer étant déjà parti à la retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal ne devraient plus tarder à le suivre. Le Serbe et l'Espagnol profitent de leurs dernières années sur les courts, mais la nouvelle génération semble déjà prête à assurer la relève. Ivan Ljubicic a d'ailleurs donné les noms des successeurs du Big 3.

Pendant plus d’une décennie, le circuit ATP a été dominé par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Les trois joueurs, surnommés le Big 3 , ont raflé presque tous les titres du Grand Chelem et ont laissé peu de place à la concurrence. Roger Federer étant déjà parti à la retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal savent qu’il ne leur reste plus beaucoup de temps avant de raccrocher la raquette également.

Nadal et Djokovic bientôt à la retraite, la nouvelle génération prend la relève

Le monde du tennis devra donc se tourner vers la nouvelle génération de joueurs. Si Daniil Medvedev ou encore Stéfanos Tsitsipas ont parfois montré qu’ils pouvaient assurer la succession du Big 3 , Carlos Alcaraz s’est montré plus phénoménal. Du haut de ses 20 ans, l’Espagnol est 2e au classement ATP et a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon et l’US Open). Jannik Sinner pointe aussi le bout de son nez. Numéro 3 mondial à 22 ans, l’Italien a remporté l’Open d’Australie en janvier dernier. Ivan Ljubicic estime d’ailleurs que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner domineront le circuit ATP au cours des prochaines années.

«Ils seront les références»