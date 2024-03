Tennis : Federer, Nadal... il rêve de leur rivalité !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz est revenu au sommet des débats à la suite de sa victoire à Indian Wells. L'Espagnol a en plus éliminé sur sa route Jannik Sinner qui n'avait plus perdu un match depuis novembre, un match qui pourrait marquer la rivalité entre les deux hommes. C'est Alcaraz qui a repris le flambeau en réussissant une performance de haut vol et cette rivalité commence à faire penser à celle entre Roger Federer et Rafael Nadal...

En se disputant de nombreux duels au sommet à partir du milieu des années 2000, Roger Federer et Rafael Nadal ont créé une rivalité exceptionnelle. Les deux hommes sont en plus en très bons termes et ils ont marqué à jamais l'histoire du tennis en jouant à un niveau hors du commun. Pour reprendre le flambeau, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner forment de bons candidats même si la comparaison n'a pas lieu d'être.

Federer et Nadal ont disputé 40 duels

Avant leur dernier souvenir ensemble sur un court de tennis à la Laver Cup 2022, associés pour la retraite du Suisse, Roger Federer et Rafael Nadal ont joué 40 fois l'un contre l'autre sur le grand circuit. Leur premier duel a d'ailleurs eu lieu il y a 20 ans, à Miami, et c'est l'Espagnol qui avait lancé les hostilités. C'est ce dernier qui mène les débats avec 24 victoires à 16 et pour beaucoup, c'est cette rivalité qui est la plus marquante, même si l'Espagnol et Novak Djokovic ont disputé 59 duels.

Des enseignements incroyables

En grandissant avec les exploits de ces deux-là, Carlos Alcaraz a eu le temps de prendre note de ce qu'il fallait faire pour essayer d'atteindre ce niveau. Le jeune Espagnol a très envie de vivre la même chose avec Jannik Sinner, qu'il désigne déjà comme son plus grand rival pour le moment. « Ils ont eu une rivalité très agréable et exigeante à la fois. Ce que j’ai appris de cette rivalité, c’est qu’il ne faut jamais abandonner ou se laisser distancer. Il faut toujours s’améliorer, il faut toujours élever son niveau. Peu importe que vous pensiez avoir atteint votre niveau maximum, vous pouvez toujours donner un peu plus. Chaque fois qu’ils ont perdu l’un contre l’autre, ils ont essayé d’être meilleurs pour gagner la fois suivante. Et ils l’ont fait pendant longtemps, ce qui est quelque chose d’incroyable et d’admirable » commente-t-il.

9ème duel à venir ?

A respectivement 22 et 20 ans, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont déjà disputé 8 duels et pour le moment, ils se partagent les victoires. A Miami, les deux hommes ne pourront se retrouver qu'en finale mais il y a du chemin à parcourir avant. Pour rappel, leur duel floridien de 2023 avait émerveillé le monde entier, beaucoup considérant qu'il s'agit du meilleur match de l'année pour un match en deux sets gagnants.