Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... il balance sur eux

La rédaction

Au sommet de l'histoire de leur sport, le Big 3 a réussi à marquer le tennis d'une manière exceptionnelle. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dépassé toutes les attentes possibles et ont placé la barre très haut pour les futures générations qui voudront réaliser la même chose voire écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis à leur tour. Bientôt tous à la retraite, il faudra réinventer quelque chose pour parvenir à faire des performances mémorables. Ces trois-là ont bien banalisé l'extraordinaire...

Alors que leurs carrières respectives touchent toutes bientôt à leur fin, le Big 3 laissera derrière le souvenir de trois joueurs au-dessus du lot qui ont changé à jamais la face de leur discipline. Pourtant il restera des joueurs aux qualités extraordinaires qu'il faudra également saluer. Avec eux, les exploits sont devenus quasi-normaux à tel point que le regard du public a totalement changé pour ceux qui ont également marqué le tennis avant. Les futures générations pourraient subir le même sort...

La meilleure génération

Dans l'histoire du tennis, il n'y a pas eu plus grande domination que celle du Big 3. Et pour beaucoup, il n'y en aura plus jamais une comme celle-ci. Ces vingt dernières années, le tennis a été chanceux d'avoir trois joueurs si forts au même moment mais on voit tout de même que leurs remplaçants ont aussi quelque chose à dire. « Si on y pense froidement, il n’y aura pas de meilleure génération (que celle de Federer, Nadal et Djokovic). Il n’y en a pas eu depuis de l’histoire du tennis. Nous allons profiter de ce que nous avons qui n’est pas ce que nous avions parce que c’est impossible. On a eu une génération de joueurs de tennis qu’on ne reverra plus » confie Feliciano Lopez.

L'extraordinaire banalité

La domination de ces trois grands joueurs en même temps aura peut-être un effet négatif sur le tennis : désormais le grand public s’attendra à des performances similaires pour espérer dépasser les légendes. Sinon on trouvera toujours quelque chose à redire sur la carrière d’un joueur, ce qu’explique Lopez. « Quand je parle à des gens et que je leur dis qu’Andre Agassi a gagné huit tournois du Grand Chelem et qu’ils me répondent, "seulement", c’est la perception de personnes qui ne connaissent ni le tennis ni le sport. Lorsqu’un joueur arrive et en gagne 22, cela nuit beaucoup à ce qui s’est passé auparavant. Et c’est injuste » explique Lopez.

Les limites franchies ?

En remportant autant de titres en Grand Chelem, le Big 3 a dépassé tout ce qui envisageable et il faudra attendre très longtemps avant de voir un joueur réussir à accomplir tout ce qu’ils ont réussi. Espérons pour ce sport que le public saura rebondir après la retraite de Nadal et Djokovic, surtout que la carrière de l’Espagnol tient sur un fil en ce moment…