Tennis : Il annonce la fin pour Nadal, «ça va faire mal»

L'heure de la retraite se rapproche de plus en plus pour Rafael Nadal. L'Espagnol est toujours gêné par les blessures, mais il a annoncé vouloir au moins aller jusqu'au bout de la saison. Rien ne dit qu'il y arrivera, mais ce qui est certain, c'est que lorsque le Majorquin arrêtera sa carrière, cela affectera beaucoup Richard Gasquet.

Depuis quelque temps, Rafael Nadal vit au jour le jour. L'Espagnol a fait un gros travail pour faire son retour à la compétition, et ce, après une absence de presque un an, mais cela pourrait ne pas suffire. En effet, le Majorquin n'est toujours pas épargné sur le plan physique, et cela pourrait gâcher encore un peu plus sa fin de carrière.

Nadal choisi de plus en plus ses tournois

Avec un corps qui lui joue toujours des tours, Rafael Nadal est obligé de faire des choix. Le Taureau de Manacor a par exemple décidé de faire l'impasse sur Indian Wells. Quelques semaines auparavant, il avait aussi dû renoncer à l'Open d'Australie. Il devrait toutefois pouvoir disputer le Masters 1000 de Monaco, qui débute le 6 avril prochain.

La retraite de Nadal va faire mal à Gasquet