Tennis : Djokovic, Nadal... Il annonce une fin «brutale»

Une page se tourne actuellement sous nos yeux. Après Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic devraient être les prochaines légendes à tirer leur révérence. Mais la jeune génération représentée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n'ont pas attendu l'annonce de leur retraite pour s'installer au sommet du tennis mondial.

Un bouleversement s'opère sur le circuit masculin. Il est vrai que Novak Djokovic trône toujours au sommet du classement mondial, même s'il n'a soulevé le moindre trophée depuis le début de la saison. Mais on se rend vite compte que le Serbe est le seul trentenaire du Top 10, et même l'un des deux survivants dans le Top 20 (avec Grigor Dimitrov). Preuve s'il en est que la nouvelle génération pointe le bout de son nez. Et les sacres de Jannik Sinner à l'Open d'Australie et de Carlos Alcaraz à Indian-Wells ne font que confirmer la tendance.





Tennis : Djokovic métamorphosé, elle dévoile son meilleur coup https://t.co/hyVvvIhbYp pic.twitter.com/L5nHX2kDmB — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Les jeunes prennent le pouvoir

Cette saison 2024 risque de marquer un tournant significatif. Surtout, la poussée de la nouvelle journée coïncide avec les probables départs à la retraite de Rafael Nadal et d'Andy Murray. Un éternel recommencement dans un sport, qui se cherche. Ancien joueur espagnol, Feliciano Lopez a livré son ressenti sur ce passage de témoin, avec un brin de nostalgie.

« C’est la fin d’une époque »