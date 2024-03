Tennis : Nadal bientôt de retour, il prévient tout le monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition début janvier après un an sans jouer, Rafael Nadal a subi une nouvelle blessure qui l’a contraint à déclarer forfait pour tous les tournois auxquels il avait prévu de participer jusqu’à présent. Le Majorquin s’entraîne sur terre battue en attendant le démarrage de cette période du calendrier qu’il apprécie tant avec certainement l’objectif de briller. Loin de l’action de Miami, il prend de grands repères…

Il ne reste plus beaucoup de temps avant de retrouver Rafael Nadal sur un court de tennis pour une compétition du circuit ATP. A priori, le champion espagnol devrait lancer sa saison sur terre battue à Monte-Carlo, son Masters 1000 préféré. En attendant, il commence à sérieusement monter en intensité pour ce qui ressemble de plus en plus à une dernière tournée.

Retour à l'entraînement

Alors qu'il avait confié avoir commencé à s'entraîner sur terre battue lors de son passage à Indian Wells, Rafael Nadal prépare sérieusement son retour sur terre battue européenne. Ces derniers jours, quelques images de ses entraînements ont été partagées sur les réseaux sociaux et on peut voir qu'il frappe bien la balle même si on ne le voit pas beaucoup se déplacer. Lors de l'exhibition du 3 mars dernier, c'est surtout ce côté qui avait inquiété ses fans puisque malgré quelques fulgurances, on a vite compris pourquoi il avait pris la décision de déclarer forfait pour Indian Wells ensuite...

Grand objectif

Dans ce début de saison si particulier, Rafael Nadal va effectuer son retour à la compétition dans un tournoi qu'il connaît très bien : Monte-Carlo. « Le premier objectif est d'essayer d'être compétitif. J'avance jour après jour. Malheureusement, ces derniers temps, il m'est difficile de prédire ce qui va se passer. Je travaille pour essayer de démarrer la tournée sur terre battue, c'est mon grand objectif et c'est ce à quoi je travaille, mais d'ici là, je ne peux rien dire de sûr » dit-il.

Encore dans le doute