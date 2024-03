Tennis : Nadal a échappé au pire !

Alexis Brunet

Depuis le début de l'année, Rafael Nadal tente de faire son retour sur les courts, avec comme objectif de disputer au moins une dernière saison sur le circuit. Cela ne se passe pas parfaitement pour l'Espagnol, qui doit lutter contre de nombreuses blessures, et un corps qui lui fait mal. Selon Toni Nadal, les problèmes de son neveu ne datent pas d'hier. Il y a des années, un médecin avait même affirmé au Majorquin qu'il ne pourrait plus continuer sa carrière.

Indian Wells s'est terminé dernièrement, avec le titre de Carlos Alcaraz. Pourtant, le public attendait sûrement plus un autre Espagnol. En effet, Rafael Nadal devait initialement participer au tournoi américain. Mais par rapport à ses objectifs sur terre battue, et vu son corps qui ne le laisse pas tranquille, le Taureau de Manacor a décidé de faire l'impasse sur Indian Wells.

Nadal est blessé depuis de très nombreuses années

Après une absence longue d'une année, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition en début de saison. Cela ne se passe pas parfaitement pour l'Espagnol, qui s'est blessé de nouveau lors du tournoi de Brisbane. Un mal que le Majorquin traîne depuis des années. Selon son oncle, Toni Nadal, qui s'est confié à Super Deportivo , le célèbre gaucher doit malheureusement faire avec depuis sa naissance. « J’ai vu un garçon qui avait des problèmes physiques depuis sa naissance et qu’il a dû combattre depuis qu’il était petit. Il m’a appris que même si l’on rencontre de nombreux problèmes, on peut continuer à essayer d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés. Il m’a appris que malgré de nombreux succès, il gardait toujours les pieds sur terre. Rafael avait un problème avec un pied depuis sa naissance, une mauvaise formation dans un os du pied. C’est un problème congénital qui lui a causé beaucoup de douleur. Il y avait des matchs qui étaient longs et la douleur était incessante. Cela lui a causé beaucoup de problèmes aux pieds, ils ont dû changer ses semelles intérieures, ce qui a changé la façon dont il soutenait ses pieds. »

«Sa carrière était terminée»