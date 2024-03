Tennis : Djokovic est «rouillé», elle vole à son secours

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est pas au mieux, depuis le début de l'année. Le Serbe n'a pour le moment gagné aucun tournoi, et il a même été éliminé au troisième tour d'Indian Wells, par le 123ème mondial. Le Djoker est peut-être un peu rouillé actuellement, mais cela n'est pas grave. Martina Navratilova ne se fait aucuns soucis, et sait que Nole va rebondir.

Petit à petit, la nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir dans le tennis. En ce début d'année, l'Open d'Australie a été remporté par Jannik Sinner, qui a gagné son premier Grand Chelem, après avoir notamment éliminé Novak Djokovic, en demi-finale. Pour ce qui est du tournoi d'Indian Wells, c'est Carlos Alcaraz qui s'est imposé, confirmant ainsi son statut de numéro deux mondial.

Djokovic est toujours numéro un mondial

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz chassent un homme, Novak Djokovic. Le Serbe est toujours numéro un mondial, mais son début d'année n'est pas franchement une réussite, et ses deux concurrents grappillent donc du terrain au classement ATP. Le Djoker s'est incliné en demi-finale de l'Open d'Australie, et par la suite il a connu un échec cuisant à Indian Wells. Nole s'est fait éliminer au troisième tour du tournoi américain, par le 123ème mondial, Luca Nardi.

Tennis : Djokovic forfait à Miami, un champion touché ? https://t.co/WljASiXIQL pic.twitter.com/d13IBdg97R — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Navratilova ne s'inquiète pas pour Djokovic