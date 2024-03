Tennis : « Le tennis est tellement un sport de merde », Medvedev maudit, il craque

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore présent en finale du Masters 1000 d'Indian Wells dimanche soir, Daniil Medvedev n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner face à Carlos Alcaraz. Le Russe, numéro 4 mondial, passe à côté d'un nouveau grand titre et les défaites frustrantes s'enchaînent. Même s'il a fait mieux que l'an dernier face à un Espagnol totalement retrouvé, il aurait bien voulu compléter sa collection sur dur en Californie. Il faudra essuyer un nouvel échec.

Connu pour son franc-parler sur et en dehors du court, Daniil Medvedev a encore fait des siennes à Indian Wells. Le Russe enchaîne les défaites en finale des grands événements ces derniers temps et il doit commencer à en avoir marre. Battu à l'Open d'Australie alors qu'il menait deux sets à zéro, il n'a pas pu gagner le tournoi californien à cause d'un Carlos Alcaraz retrouvé et impressionnant.

Nouveau craquage

Daniil Medvedev avait démarré cette finale de la meilleure des manières en breakant d'entrée son adversaire, menant 3-0. Mais il a vite été rattrapé et à l'amorce du tie-break, il n'a pu cacher sa frustration. « Le tennis est tellement un sport de merde » a-t-il lâché après une balle qui a touché la ligne, provoquant un rebond différent. « Pour moi, il est inexplicable que sur les courts en dur, lorsque la balle touche la ligne que la balle rebondisse différemment. Il suffit d’utiliser la même peinture que celle utilisée sur le court. Ainsi, lorsque le joueur sert sur la ligne, vous n’avez pas la chance d’obtenir un point chanceux. Mais bien sûr, j’exagérais. J’adore le tennis. Je vais continuer à jouer, mais quand tu es mécontent, tu dis parfois des choses stupides » précise-t-il en conférence de presse.

Tennis : Djokovic écrase Nadal et Federer, c’est terminé https://t.co/HMyuQYjjt9 pic.twitter.com/zy4o4F4jqI — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Une quinzaine positive

Malgré cette nouvelle défaite en finale, Daniil Medvedev a tenu à dresser un bon bilan du tournoi d'Indian Wells. « C'était très bien. C'est difficile de jouer au tennis ici, les balles volent un peu, le service est moins efficace qu'ailleurs et, quand c'est le cas, je ne joue généralement pas très bien. Donc je suis vraiment content de ces deux semaines. Dans le vestiaire, mon entraîneur m'a demandé si j'avais des regrets. Je n'ai pas de regrets. On peut parler d'un coup, ici et là, mais globalement, le match n'était pas mauvais » déclare-t-il, tout en précisant qu'il visait le titre à Miami, comme l'an dernier.

Occasion manquée

En disputant la finale du tournoi d'Indian Wells ce dimanche, Daniil Medvedev avait la possibilité de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à gagner les six Masters 1000 sur dur. Même Djokovic a dû attendre ses 31 ans pour compléter sa collection. Le Russe vient de fêter ses 28 ans et il confirme qu'il est l'un des meilleurs sur la surface. Il ne lui reste plus qu'à revenir à Indian Wells et gagner et à faire la même chose à l'Open d'Australie pour devenir l'un des seuls à gagner tous les grands tournois sur dur.