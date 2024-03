Tennis : Retour du roi Alcaraz au sommet !

La rédaction

En lice à Indian Wells cette semaine, Carlos Alcaraz a réussi à retrouver le chemin du succès après des mois passés loin des trophées. L'Espagnol, qui pouvait perdre sa place de numéro 2 mondial, s'est imposé dimanche soir face à Daniil Medvedev dans le remake de l'an dernier dans ce même tournoi. Impressionnant tout au long du tournoi, il a su monter en puissance pour s'offrir un nouveau titre en Masters 1000, son 5ème à seulement 20 ans.

Ces derniers mois, Carlos Alcaraz a dû se poser beaucoup de questions concernant son état de forme et son niveau tennistique. Un peu perdu par moment, il a fini par subir des défaites frustrantes mais cette semaine californienne est le symbole de sa renaissance et de son retour au plus haut niveau. L'Espagnol a conservé son titre et peut aborder les prochains rendez-vous avec plus de sérénité.

Alcaraz trop fort

Alors qu'il avait suscité une certaine inquiétude au moment de sa blessure le mois dernier, Carlos Alcaraz n'a eu besoin que d'un petit set pour se mettre en marche. Depuis, c'est un véritable festival de points extraordinaires en tout genre et il a réussi à déployer son meilleur tennis quasiment à chaque fois. En dehors du premier set face à Sinner où il a été totalement dominé, Alcaraz a montré qu'il était bien de retour et qu'il faudra compter sur lui dans les prochains mois.

Il est de retour

En confiance avant d'entrer sur le court face à Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a pourtant mis du temps à rentrer dans cette finale en subissant un break d'entrée. L'Espagnol a rattrapé son retard pour finalement s'en sortir au tie-break avant de prendre le large dans la deuxième manche, étouffant le Russe de points gagnants. Dans sa manière de célébrer, on a senti tout le soulagement et on sent bien que cette victoire va lui faire le plus grand bien.

Doublé à Miami ?

L'année dernière, Carlos Alcaraz avait enchaîné avec une demi-finale à Miami où Jannik Sinner avait pris sa revanche. Ce scénario pourrait avoir lieu à nouveau mais il faudra avant tout confirmer ses récents progrès dans ce tournoi qui arrive très vite. Le Sunshine Double, gagner Indian Wells et Miami d'affilée, est un véritable exploit qui fait partie des choses les plus compliquées à réaliser sur le circuit.