Tennis : Djokovic sur le déclin ? L'incroyable sortie sur son état

Eliminé à la surprise générale lors de son deuxième match à Indian Wells par l'Italien Luca Nardi, 123ème joueur mondial, Novak Djokovic a quitté la Californie très tôt et il a décidé de se retirer du tournoi de Miami dans la foulée. Le Serbe ne jouera donc plus sur dur jusqu'à l'été prochain et semble avoir besoin de plus de repos. Pourtant il avait décidé d'alléger son calendrier en ne disputant aucun tournoi entre l'Open d'Australie et Indian Wells. Devra-t-on s'attendre à d'autres surprises ?

Bien installé au sommet du classement ATP à bientôt 37 ans, Novak Djokovic pourrait subir d'autres contreperformances dans les mois à venir. En décidant de beaucoup jouer en fin de saison dernière, le Serbe a perdu de l'énergie et après l'Open d'Australie où il a semblé lutter tout le tournoi, il n'a pas fait bonne figure sur le court en Californie. Loin de son meilleur niveau, il s'est incliné tôt et ne reviendra que sur terre, une décision pas forcément étonnante mais qui interroge.

Aucun titre avant la terre

Pour la troisième fois de sa carrière, Novak Djokovic va arriver au début de la saison sur terre battue sans titre. Le Serbe sortait d'une période très difficile en 2018 et pointait loin du premier rang mondial et en 2022, il n'était pas autorisé à voyager sur les continents américain et australien. En 2024, c'est donc une situation inédite pour lui mais ce n'est pas vraiment illogique pour un joueur de 36 ans. Il faudra donc attendre la terre battue pour espérer le voir retrouver la forme...

Tennis : Gaël Monfils de retour dans le top 50, il a les crocs ! https://t.co/hUHftdqIBe pic.twitter.com/4VPAvO2aFw — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Djokovic pas en forme ?

Loin de ses standards à Indian Wells, Novak Djokovic est peut-être encore fatigué des efforts consentis en 2023. Même s'il a pris du temps pour se ressourcer après Melbourne, le Serbe ne serait pas impliqué à 100% dans la pratique de son sport en ce moment. « J’ai parlé avec des collègues serbes. Apparemment, en ce moment, Djokovic n’est pas très concentré sur le tennis. Il prendra probablement quelques jours de repos et essaiera ensuite d’atteindre son meilleur niveau pour la saison sur terre battue » s'est exprimé Paolo Bertolucci au micro de Sky Sports Italia . Alors, vraie info ou intox du clan Sinner ?

Un niveau en baisse ?

Faut-il se préparer à voir Novak Djokovic évoluer à son niveau d'Indian Wells dans les prochains mois ? Une chose est sûre, s'il continue sur cette voie, la tendance pourrait changer autour de lui. Ses dernières défaites ont été en grande partie face à des joueurs de la jeune génération. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont montré la voie certes, mais voir Luca Nardi, 20 ans, réussir le même exploit n'est peut-être pas anodin...