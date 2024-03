Tennis : Djokovic forfait à Miami, un champion touché ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells après sa défaite à l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a pas brillé et s'est incliné dès son deuxième match. Le Serbe, peu inspiré, a quitté le tournoi précipitamment et il ne va plus toucher au dur pendant un moment puisque son forfait pour Miami a été annoncé ce jeudi. Ce n'est pas vraiment une surprise mais cela confirme qu'il n'est pas au mieux avant d'attaquer la saison sur terre.

Novak Djokovic a-t-il trop joué en fin de saison ? C'est peut-être la question qui ressort de toute cette histoire. Le Serbe n'évoluait pas à son meilleur niveau à Indian Wells et il a eu beaucoup de mal à dominer ses adversaires, s'inclinant face au 123ème joueur mondial Luca Nardi. Pour lui, le programme s'est allégé un peu plus : pas de Miami et retour sur terre, normalement à Monte-Carlo où il ne brille plus depuis un moment.

Forfait à Miami

Absent du deuxième Masters 1000 de l'année depuis 2019 en raison des difficultés pour voyager ces dernières années, Novak Djokovic ne verra pas l'édition 2024. Ce jeudi, son forfait a été annoncé sur les réseaux sociaux, de quoi inquiéter un peu plus ses fans. Après sa défaite en Californie, le Serbe avait juste confié avoir connu un jour sans, n'évoquant à aucun moment des difficultés physiques. Le numéro 1 mondial fait donc le choix de la prudence et son retour sur terre sera surveillé.

Tennis : Nadal en reprise sur terre battue, l'objectif est clair ! https://t.co/M00uyhKj3w pic.twitter.com/yFLJKtu58H — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Retour à Monte-Carlo ?

Novak Djokovic ne disputera donc plus de tournoi sur dur pour le moment. Le Serbe va donc se tourner vers la saison sur terre battue où il aura beaucoup de points à défendre. Pour le moment, on ne sait pas encore s'il compte reprendre à Monte-Carlo comme d'habitude mais on peut penser qu'il profitera de ce passage du circuit à la maison pour prendre ses marques même s'il a du mal sur le Rocher ces dernières années. Toujours sans titre en 2024, le Djoker traverse une période inédite pour lui.

Une place en danger

En ayant la possibilité de participer à Indian Wells et Miami pour la première fois depuis quelques années, Novak Djokovic avait l'occasion de prendre beaucoup d'avance au classement sur ses plus proches poursuivants puisque ceux-ci ont beaucoup de points à défendre. Mais le Serbe n'aura finalement rien récupéré et son avance pourrait vite fondre. C'est lors de la saison sur terre battue que le changement de leader pourrait opérer puisque l'an dernier, le numéro 1 mondial avait remporté Roland-Garros.