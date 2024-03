Tennis : Nadal en reprise sur terre battue, l'objectif est clair !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Annoncé dans le tableau d'Indian Wells depuis des semaines, Rafael Nadal a tenu à faire le voyage pour prendre des repères dont il avait besoin. Le champion espagnol a vite compris qu'il ne pourrait pas défendre ses chances dans un vrai tournoi et malgré la mise en jambe du match d'exhibition quelques jours plus tôt, il ne semble avoir qu'une chose en tête : la terre battue. Le Majorquin est attendu à Monte-Carlo, voire peut-être un peu plus tôt.

Présent à Brisbane tout début janvier où il n'a disputé que trois matches, Rafael Nadal semblait vouloir jouer le tournoi d'Indian Wells pour se jauger. Le Majorquin n'est pas prêt et il faudra attendre la terre battue pour le revoir à l'œuvre sur le court. Il doit savoir qu'il s'agit de sa dernière occasion de briller sur sa surface préférée et chaque décision est prise dans le but de disputer Roland-Garros avec le plus d'assurance physique possible.

Un voyage pour rien

A nouveau touché lors de sa reprise à Brisbane, Rafael Nadal n'a pas pu se préparer comme il le voulait pour Indian Wells. Le Majorquin n'a disputé que le match d'exhibition à Las Vegas contre Carlos Alcaraz, un affrontement particulier où il a semblé très lent sur le court. Malgré tout, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux concernant sa venue en Californie, confirmant cette étrange révélation. « Je suis arrivé tôt pour me préparer et pouvoir jouer au meilleur endroit possible et sans aucun doute l’un de mes tournois préférés de tous les temps. Malheureusement, je n’ai pas pu revenir à la compétition et, une fois que la décision de ne pas jouer a été prise, j’ai commencé à m’entraîner sur de la terre battue… verte, mais de la terre battue » dit-il.

Tennis : Sinner attend Alcaraz, il rejoint les légendes du tennis ! https://t.co/zkF7WU0TyM pic.twitter.com/6fge5pqOIs — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Roland-Garros dans la tête

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal est totalement plongé dans l'inconnu depuis des mois. Le Majorquin doit refaire ses gammes après autant d'absence et il a bien du mal à retrouver la compétition. Si l'on ne comprend pas tout dans ses choix, il prendrait chaque décision en faveur de Roland-Garros, évidemment un immense objectif cette année encore. « Rafa était présent à Indian Wells une semaine avant pour s’habituer à la surface et essayer de se mettre à l’épreuve. Ce n’est pas parce qu’il a joué une exhibition qu’il était prêt à y aller. Je pense qu’il est stupide de traiter cela de cette manière. Ces gars ont fait un grand spectacle à Las Vegas, ils ont fait tout ce qu’il fallait pour que ce soit divertissant, mais c’est très différent que d’affronter les meilleurs joueurs de la planète lors d’un tournoi. Et chaque décision qu’il a prend depuis probablement 15 mois est liée à la possibilité de jouer Roland‐Garros » défend Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial.

Invitation surprise à Marrakech ?

Déjà annoncé à Monte-Carlo, l'un de ses Masters 1000 préférés, au moment de la sortie de la liste des joueurs inscrits, Rafael Nadal ne devrait pas manquer une nouvelle édition au Rocher. Mais d'après des sources proches, le Majorquin serait en discussion avec les organisateurs de l'ATP 250 de Marrakech pour obtenir une invitation. Pour rappel, le tournoi de Monte-Carlo débutera le 6 avril prochain, Marrakech est prévu la semaine précédente.