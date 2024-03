Tennis : Nadal, retour possible sur terre ? Il est optimiste !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De plus en plus gêné par les blessures depuis 2 ans, Rafael Nadal a encore annulé son retour à la compétition du côté d'Indian Wells. Le Majorquin a déclaré ne pas vouloir se mentir à lui-même et il attendra donc la terre battue pour tenter ce qui ressemble de plus en plus à un dernier retour. Si on ne comprend pas toujours ses choix quand on voit ses qualités physiques en ce moment, on se dit qu'il a quand même une idée derrière la tête...

A nouveau forfait à quelques heures de son premier match à Indian Wells, Rafael Nadal doit encore se soigner pour revenir en forme lors de la saison sur terre battue, sa surface préférée. Les observateurs sont partagés sur son état de forme : beaucoup ne voient pas comment il va faire pour reprendre la compétition avec succès et d'autres pensent qu'il a encore envie de gagner et qu'il s'en sent capable.

Un dernier espoir ?

Rafael Nadal approche des 38 ans et il n'a disputé que trois matches depuis le début de la saison avant de se blesser. Le Majorquin ne veut pas abandonner et certains croient à son retour en force dans les mois qui arrivent. « Disons les choses telles qu’elles sont. Rafa continue parce qu’il croit qu’il peut encore gagner d’autres Roland Garros, et pourquoi pas ? Si c’est le cas, il continuera à jouer. Pour moi, il n’abandonnera pas tant qu’il a une chance d’égaler Djokovic à 24 Grands Chelems » s'exclame Paul McNamee, ancien joueur australien.

Clap de fin à Roland-Garros ?

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal annonçait qu'il donnerait sa décision finale avant Roland-Garros concernant la suite qu'il aimerait donner à sa carrière. S'il ne parvient pas à jouer sur le circuit sans devoir être obligé de passer par la case infirmerie régulièrement, il devrait assez vite raccrocher. « S’il ne gagne pas Roland-Garros 2024, la fin d’une magnifique carrière deviendra imminente » poursuit McNamee.

Un scénario étonnant

Blessé lors de l'Open d'Australie 2023, Rafael Nadal a dû attendre un an pour revenir à la compétition à Brisbane. Le Majorquin n'y arrive plus et son calendrier fait beaucoup parler puisqu'on ne comprend pas vraiment ses objectifs. Au lieu de se poser pour revenir sur terre battue, il a préféré insister sur dur. On pouvait alors penser qu'il préparait lentement sa fin de carrière en disant au revoir discrètement à ses fans mais il veut encore prouver qu'il a quelque chose à jouer sur le circuit. Dans un mois, il sera présent à Monte-Carlo.