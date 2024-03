Tennis : Nadal en rêve, ça s’annonce très compliqué

Alexis Brunet

La nuit dernière, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne pourrait pas participer au tournoi d'Indian Wells. L'Espagnol ne se sent pas prêt, et donc doit encore faire l'impasse sur un tournoi. Ce dernier souhaite toutefois être compétitif pour la saison sur terre battue qui arrive à grand pas, mais Jo-Wilfried Tsonga a de gros doutes sur la capacité du gaucher à encaisser de longs combats, et donc de potentiellement remporter Roland-Garros.

En janvier dernier, Rafael Nadal se blessait en quart de finale du tournoi de Brisbane, seulement quelques jours après son grand retour sur les courts. Cela avait conduit l'Espagnol à devoir faire l'impasse sur l'Open d'Australie. Malheureusement le Majorquin doit faire de même avec le tournoi d'Indian Wells. Nadal a annoncé n'être pas prêt pour le Masters 1000 américain.

«Je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau»

Rafael Nadal avait participé à un match d'exhibition face à Carlos Alcaraz récemment. Le Majorquin avait semblé en forme, mais il ne se sent finalement pas capable de joueur au plus haut niveau, dans un tournoi de cette importance, comme il l'a déclaré sur ses réseaux sociaux. « C'est avec une profonde tristesse que je dois me retirer de ce tournoi incroyable. Tout le monde sait à quel point j'aime jouer ici à Indian Wells. C'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé très tôt ici pour m'entraîner et essayer de me préparer. J'ai travaillé dur. Comme vous le savez, j'ai passé un test ce week-end mais je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau dans un tel tournoi. Ce n'est pas une décision facile, elle est même très dure à prendre, mais je ne peux pas me mentir ni mentir aux milliers de fans. »

Tennis : Nadal annonce une terrible nouvelle https://t.co/p7NChIkwd3 pic.twitter.com/Bww7thJ6C7 — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Tsonga a peur pour Nadal