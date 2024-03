Tennis : Djokovic éclipse Nadal et Federer, il hallucine

Pierrick Levallet

Le débat fait rage au sein des fans de tennis lorsqu'il s'agit de déterminer le GOAT. Quelques uns estiment que Rafael Nadal mérite cette distinction et d'autres penchent en faveur de Roger Federer. Cependant, certains sont plutôt d'avis de désigner Novak Djokovic comme le meilleur joueur de l'histoire. Richard Krajicek affirme d'ailleurs que le Serbe est bien supérieur à ses deux rivaux.

Comme dans tous les sports, le débat fait rage dans le monde du tennis lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur de l’histoire. De nombreux grands noms ont marqué le circuit ATP, mais Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic sont ceux qui reviennent le plus souvent pour trancher cette question. Les trois joueurs, surnommés le Big 3 , ont dominé le monde du tennis pendant plus d’une décennie.

Nadal, Federer et Djokovic se disputent le titre de GOAT

L’Espagnol, le Suisse et le Serbe ont laissé peu de place à la concurrence au cours de leur carrière. À eux trois, ils comptent 66 Grands Chelem. Novak Djokovic en a remporté 24, Rafael Nadal 22 et Roger Federer 20. Nole a le palmarès le plus rempli sur la plus grande scène du tennis. De ce fait, certains le voient comme le prétendant légitime au titre de GOAT. Richard Krajicek estime d’ailleurs que Novak Djokovic est supérieur à Rafael Nadal et Roger Federer.

«C’est le meilleur joueur de tous les temps»