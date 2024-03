Tennis : Il dénonce un scandale avec Djokovic !

Alexis Brunet

Novak Djokovic repousse les limites du possible. Le Serbe arrive toujours à exceller dans son sport, alors qu'il est âgé de 36 ans. Une longévité, qui forge le respect, mais qui est à double tranchant. En effet, le Djoker a tellement habitué le public a gagné, que lorsqu'il n'y arrive pas, cela est considéré comme un échec. C'est en tout cas le fond de la pensée de Tommy Haas, directeur du tournoi d'Indian Wells.

Mercredi 6 mars débute officiellement le tournoi d'Indian Wells. Un rendez-vous important du circuit qui accueillera d'ailleurs certains des meilleurs joueurs de la planète pour l'occasion. On pourra notamment y retrouver le récent vainqueur de l'Open d'Australie, Jannik Sinner, les Espagnols, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, mais aussi et surtout le numéro un mondial, Novak Djokovic.

Djokovic a remporté cinq fois Indian Wells

Comme souvent, Novak Djokovic sera l'homme à abattre du côté d'Indian Wells. Le Serbe est actuellement numéro un mondial, et il s'est déjà imposé à cinq reprises lors du Masters 1000 américain, en 2008, 2011, 2014, 2015 et 2016. À l'occasion de cette édition 2024, le Djoker fera son retour à Indian Wells. Ce dernier n'avait plus disputé le tournoi depuis 2019, car les États-Unis exigeaient que les visiteurs non citoyens soient vaccinés, contre la Covid-19, jusqu’au printemps dernier, alors que Djokovic ne l'est pas.

«C’est vraiment scandaleux»