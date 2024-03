Indian Wells : Djokovic et Sinner imbattables ? Les outsiders du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour le premier Masters 1000 de l'année, on retrouve une nouvelle fois tous les plus grands joueurs du monde alignés dans le tableau. En tête de liste, le retour de Novak Djokovic bien sûr qui fera quoi qu'il arrive figure de favori mais aussi Jannik Sinner sera placé parmi les principaux favoris avec Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev juste derrière. Mais il y a quelques joueurs qui pourraient bien s'inviter à la fête...

Le tournoi d'Indian Wells est un grand rendez-vous annuel où les meilleurs joueurs du monde triomphent souvent. Mais il n'est pas rare de voir des joueurs de seconde zone s'illustrer à l'image de Taylor Fritz en 2022, vainqueur. Cette année, ils seront encore beaucoup d'outsiders à vouloir se faire une place en finale du tournoi et l'exploit reste possible, surtout dans un tournoi où le vent joue souvent un rôle et les polémiques autour du court font parler.

Zverev en première ligne ?

Même s'il n'a jamais beaucoup brillé à Indian Wells puisque son meilleur résultat est un quart de finale en 2022, Alexander Zverev paraît être celui qui a le plus de chances de déloger un membre du top 4 mondial. Numéro 6 derrière Andrey Rublev, qui devra tenter d'oublier les récents événements autour de sa disqualification, l'Allemand a réalisé un gros début de saison et aura à cœur de briller. Il paraît être le candidat le plus sérieux.

Le rêve américain

Il y a deux ans, le Masters 1000 d'Indian Wells avait été témoin d'un exploit de Taylor Fritz qui confirmait alors le renouveau du tennis américain. Le 12ème mondial a l'habitude de bien jouer sur son sol, lui qui s'est imposé à Delray Beach le mois dernier. Il est placé dans le secteur de Daniil Medvedev en Californie et pourrait bien jouer un grand rôle dans ce tournoi. De son côté, Tommy Paul, 17ème, est également en forme et sera à surveiller dans le haut du tableau, où se trouve Novak Djokovic. Ben Shelton, la pépite américaine, pourrait croiser la route de Jannik Sinner, lui qui est l'un des deux derniers joueurs à avoir battu l'Italien.

Une surprise vraiment possible ?

Est-ce que le nom du vainqueur d'Indian Wells n'a pas encore été cité ? Ce serait déjà une énorme surprise si ce n'est pas le cas. Mais parmi les autres outsiders qui auront peut-être une opportunité de se frayer un chemin vers les sommets, on peut citer Alex de Minaur qui est en feu depuis le début de la saison. Désormais présent dans le top 10, l'Australien sera à surveiller, tout comme Casper Ruud ou encore Holger Rune, surtout s'il affronte Rafael Nadal au deuxième tour...