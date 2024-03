Indian Wells : Le tableau complet connu, Ugo Humbert pour défier Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'aube du début du grand tableau à Indian Wells, le tirage au sort a eu lieu et il a livré tous ses enseignements. Pour le retour de Novak Djokovic, le Serbe est bien sûr tête de série 1 et il aura à cœur de marquer son territoire, lui qui n'a plus joué depuis son élimination en demi-finales de l'Open d'Australie. Sur sa route, il pourrait vite tomber sur un certain Ugo Humbert, en grande forme en ce début de saison.

Le tournoi verra entre autres le retour à la compétition de Rafael Nadal et Novak Djokovic tentera de décrocher un nouveau titre en Californie, son Masters 1000 préféré. Le numéro 1 mondial a pris le temps de se ressourcer en février et son entrée en lice sera forcément très surveillée pour savoir dans quel état il se trouve. Côté français, ce sera peut-être enfin l'occasion de briller dans l'un des tournois les plus importants du circuit, peut-être grâce à Ugo Humbert.

Humbert pour confirmer

Auteur d'un début de saison tonitruant puisqu'il a déjà remporté son deuxième titre la semaine dernière à Dubaï, Ugo Humbert est en plus monté au 14ème rang mondial, son meilleur classement. Il voudra donc confirmer sa nette progression lors du Masters 1000 d'Indian Wells. Avec son statut de tête de série, il n'aura pas à disputer le premier tour et attend son adversaire au deuxième : l'invité Patrick Kypson ou un qualifié. Ensuite, il devra certainement se défaire de Tommy Paul pour avoir le droit de défier... Novak Djokovic en huitièmes de finale.

Tennis - Indian Wells : Sinner grand favori devant Djokovic ? https://t.co/mSCnmllLtM pic.twitter.com/5u9wbdo8sO — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Djokovic tranquille jusqu'en demi-finales ?

Pour son grand retour à la compétition dans un tournoi où il n'a plus mis les pieds depuis 2019, Novak Djokovic débutera soit face à l'Australien Vukic soit face à un qualifié. Le Serbe sera malgré tout le grand favori de cette partie de tableau puisque s'il démarre bien, il affrontera peut-être en quarts de finale Hubert Hurkacz ou Casper Ruud avant de se frotter à Daniil Medvedev où les choses pourraient se compliquer. La présence de Holger Rune voire de Rafael Nadal dans cette partie n'est pas à ignorer non plus.

Des espoirs français

Outre Ugo Humbert qui est le meilleur représentant français mais qui aura un tableau difficile, ils sont plusieurs Français à tenter leur chance encore une fois. L'autre tête de série, Adrian Mannarino, essaiera de battre le vainqueur du match entre Machac et Wawrinka avant un duel potentiel face à Grigor Dimitrov. Il est ensuite placé dans la partie de Daniil Medvedev. Dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques, Gaël Monfils aura lui aussi fort à faire pour se sortir du piège Purcell au premier tour avant de défier Hubert Hurkacz au deuxième. Arthur Fils, lui, affrontera le Portugais Borges avant de retrouver Davidovich Fokina.