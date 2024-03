Tennis : Il annonce du lourd pour la retraite de Nadal

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, Rafael Nadal s’est incliné en trois sets face à Carlos Alcaraz (6-3, 4-6, 12-14) lors du Netflix Slam de Las Vegas. Si le Taureau de Manacor avait fait part de ses doutes concernant son niveau de jeu ainsi que sur sa fin de carrière, la légende Andre Agassi a affirmé que Nadal quitterait le monde du tennis en apothéose.

A quelques jours du début d’Indian Wells, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ne se sont pas forcément rassurés lors du Netflix Slam dimanche soir (victoire d'Alcaraz). Néanmoins, les deux Espagnols, récemment victimes de pépins physiques, ont pu retrouver des sensations. Nadal, attendu au tournant sur cette année 2024, avait récemment fait part de ses doutes pour son premier Masters 1000 de la saison.

Tennis : L'annonce troublante de Nadal sur sa retraite https://t.co/lmSJTvEQj9 pic.twitter.com/YsZcXT8AqW — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

« Pour moi, la priorité est d’essayer de sortir indemne d’Indian Wells »

« Je ne sais pas à quel niveau je serai à Indian Wells, mais c’est le moins important aujourd’hui. Je le promets. Pour moi, il est important de passer quelques jours à Indian Wells et de m’entraîner avec des professionnels. J’ai hâte de jouer avec Carlos à Las Vegas. La préparation pour Indian Wells a été mauvaise et celle pour Brisbane a été bonne. J’espère jouer un set entre le match de dimanche et les jours qu’il me reste avant mes débuts. Pour moi, la priorité est d’essayer de sortir indemne d’Indian Wells » , lâchait ainsi le « Taureau de Manacor ». Outre la participation de Nadal à Indian Wells, la retraite est également un sujet qui revient beaucoup dans les discussions concernant la légende de 37 ans.

« Il est important de dire au revoir avec un grand match »