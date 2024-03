Tennis : Nadal bientôt de retour, il impressionne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé pour son retour à la compétition début janvier à Brisbane, Rafael Nadal a préféré prendre soin de lui pour revenir seulement pour Indian Wells. Le Majorquin s'entraîne dur pour ce qui ressemble à sa dernière saison et il prend du temps pour soigner ses entraînements afin de rêver à un très bon résultat. D'après ceux qui s'entraînent avec lui, comme c'était le cas avant Brisbane, tous confient qu'il est en très bonne forme.

C'est bien connu depuis le début de sa carrière : Rafael Nadal a pour habitude de mettre une intensité folle à chacun de ses entraînements, y compris les échauffements avant les matches. Le Majorquin laisse donc une impression un peu particulière à ceux qui ont la chance de partager une séance avec lui, comme Abdullah Shelbayh, 228ème mondial, membre de la Rafa Nadal Academy depuis des années et qui commence à pointer le bout de son nez sur le circuit à 20 ans seulement.

Un nid à champions

En fondant sa propre académie, Rafael Nadal trouve un succès fou et permet à beaucoup de joueurs du monde entier de se former afin de s'illustrer au plus haut niveau ensuite. Le Jordanien Abdullah Shelbayh, le premier de son pays à faire une telle percée à ce niveau, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. « J’ai bien sûr eu la chance de bénéficier du soutien de Toni et Rafael Nadal. Recevoir des conseils, s’entraîner avec Rafa, c’est très spécial et cela signifie beaucoup. C’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment imaginé dans ma vie » débute-t-il sur le site Olympics .

Tennis : Alcaraz dépassé par Sinner, la rivalité grandit https://t.co/yqdocqEeJt pic.twitter.com/z4rX1fRGeW — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Une intensité folle

Pour effectuer un bon retour à la compétition, Rafael Nadal multiplie les entraînements depuis des semaines et les avis optimistes sont nombreux. « Rafa n’a peut‐être plus 20 ans, mais il a l’air d’en avoir 20 en termes d’intensité. L’intensité est toujours très élevée. Cela vous oblige à vous dire : ‘Si Rafa fait ça à cet âge, il faut que je le fasse aussi’ » poursuit-il. Depuis quelques jours, quelques vidéos circulent et on peut voir que l'Espagnol frappe très fort dans la balle comme à son habitude. Son retour à la compétition le 7 mars prochain sera forcément très attendu.

Une exhibition pour se mettre en jambe