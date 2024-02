Tennis : On connaît la date et l'heure du retour de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023 à la suite de sa blessure au psoas à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a mis un an quasiment jour pour jour pour revenir sur le circuit. L'Espagnol dispute certainement la dernière saison de sa carrière à l'heure actuelle, une saison déjà difficile à cause d'une nouvelle déchirure lors de son come-back début janvier. Son retour à la compétition est prévu à Indian Wells et les organisateurs en font déjà un événement principal : on connaît déjà la programmation de son premier match.

Il reste encore une petite semaine avant Indian Wells, le premier Masters 1000 de la saison et pourtant les premières infos concernant le tableau tombent déjà. En décidant de déclarer forfait pour l'Open d'Australie, Rafael Nadal avait besoin d'un peu de temps pour revenir. Il tentera de décrocher quelques succès en Californie où il avait atteint la finale en 2022 et visiblement il va recevoir un bel accueil.

Premier match prévu jeudi 7 mars

Le grand tableau d'Indian Wells débutera le 6 mars prochain avec le premier tour qui se poursuivra sur deux jours et Rafael Nadal fera donc son entrée en lice dans la journée du 7 mars à 18h heure locale, soit dans la nuit de jeudi à vendredi pour la France à 3 heures du matin. Et oui, il faudra veiller tard pour assister au retour à la compétition de l'homme aux 14 Roland-Garros d'autant plus que cet horaire pourrait varier en fonction de la durée des matches précédents.

Tennis : Polémique sur les courts, la tournée sud-américaine en voie de disparition ? https://t.co/ZETxmdI0uC pic.twitter.com/EWmGJJIJGa — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Retour en douceur ?

A Brisbane pour son premier tournoi depuis l'Open d'Australie 2023, Rafael Nadal avait affiché un niveau de jeu très intéressant, déjà incroyable pour un joueur absent aussi longtemps. Surtout il a dû démarrer fort face à Dominic Thiem, un adversaire qu'il connaissait bien. Dans un tableau beaucoup plus grand, Rafael Nadal ne pourra pas affronter une tête de série au premier tour cette fois-ci mais forcément au deuxième. Le hasard du tirage au sort pourrait lui jouer de mauvais tours, la réponse sera connue le 5 mars prochain.

Une exhibition pour donner le ton

D'abord annoncé à Doha mi-février, Rafael Nadal a choisi de se préparer un peu plus pour être en forme pour l'exhibition de Las Vegas face à Carlos Alcaraz. Le Majorquin donnera forcément de premiers indices dans cette exhibition, lui qui prend chaque match comme un vrai test et ce quel que soit l'enjeu. Espérons pour lui qu'il parvienne à garder la forme.