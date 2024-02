Tennis : Il jubile après avoir rejoint Nadal, Djokovic et Federer

Pierrick Levallet

La dernière décennie a été dominée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Big 3 n'a laissé que peu de place aux autres sur le circuit ATP. Certains ont néanmoins réussi à s'illustrer à quelques reprises, comme Andy Murray. Du haut de ses 36 ans, le Britannique a rejoint un cercle très fermé avec le Suisse, l'Espagnol et le Serbe. Il n'a d'ailleurs pas caché sa fierté d'avoir réalisé un tel exploit.

Murray rejoint un cercle très fermé avec Nadal, Federer et Djokovic

Andy Murray a notamment rejoint un cercle très fermé ce lundi après son succès contre Denis Shapovalov à Dubaï (4-6, 7-6, 6-3). Le joueur de 36 ans a remporté son 500e match sur dur. Peu de joueurs ont atteint ce cap. Seuls Roger Federer (783), Novak Djokovic (700), Andre Agassi (592) et Rafael Nadal (518) font mieux que lui. Andy Murray n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment d’évoquer ce moment marquant.

«C’est génial d’atteindre ce nombre avant la fin de ma carrière»