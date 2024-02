Tennis : Nadal retraité en 2024 ? Il dit non !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition début janvier à Brisbane après un an d'absence, Rafael Nadal avait décroché deux belles victoires avec la manière avant de se blesser légèrement. Forfait à l'Open d'Australie, il a choisi la prudence en prenant le temps de bien se soigner avant de revenir, a priori à Indian Wells la semaine prochaine. Plus le temps passe plus on se dit qu'il devrait ranger les raquettes à la fin de la saison, mais tous ne sont pas du même avis.

Impressionnant lors de ses deux premiers matches cette année, Rafael Nadal a dû retrouver quelques sensations. Malheureusement il a bien trop de mal à jouer sans douleurs et sans blessure. Il a déjà évoqué sa retraite à l'issue de cette saison 2024 mais s'était ravisé quelque peu lorsqu'il se sentait bien. Il y a quelques semaines, il a confié qu'il en dira plus avant Roland-Garros puisqu'il aura pris une décision à ce moment-là. En attendant, c'est David Ferrer, ancien numéro 3 mondial, qui a tenu à s'exprimer sur le sujet.

Un retour attendu

Tout le monde attend le retour de Rafael Nadal pour un dernier frisson, des derniers combats qui lui permettraient de finir sa carrière en beauté. Le Majorquin sera forcément très surveillé à Indian Wells lors du premier Masters 1000 de l'année. « C’est difficile à dire car je ne l’ai pas encore vu jouer. Si je le regarde jouer pendant trois semaines pour voir comment il se sent et quel est son niveau de tennis, j’aurai peut‐être une perception différente ou je m’adapterai davantage à la réalité » confie d'abord David Ferrer, son ancien coéquipier.

Tennis : Le calendrier trop chargé ? Alcaraz se fait tacler ! https://t.co/mvzSCui4P5 pic.twitter.com/98yQSwT17r — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

L'espoir de continuer en 2025

Lorsque Rafael Nadal a repris la compétition à Brisbane, il avait laissé une incroyable impression pour un joueur qui n'avait pas joué depuis un an. « On a déjà vu lors de la première semaine de l’année à Brisbane qu’il était à un très haut niveau sans être en compétition. S’il n’a pas de blessures, il sera compétitif et s’il est compétitif, il continuera une année de plus » poursuit celui qui occupe désormais le poste de capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis.

Nadal va donner sa décision

On ne sait pas encore comment va se terminer la carrière de Rafael Nadal et a priori, celui-ci n'a pas encore décidé exactement de l'endroit où tout ça prendrait fin. Visiblement, il attend encore les prochains grands rendez-vous pour valider une décision avant Roland-Garros. Pour le moment, après son exhibition dimanche avec Carlos Alcaraz, il a décidé de jouer Indian Wells seulement avant de se lancer sur terre battue.