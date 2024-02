Tennis : Nadal-Alcaraz à Las Vegas, un vrai événement ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, un événement un peu particulier aura lieu sur la planète tennis. En effet, dimanche, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal seront de retour sur un court pour disputer une exhibition prévue depuis des mois, le "Netflix Slam". Ce match sera diffusé en exclusivité en direct sur la célèbre plateforme de streaming le 3 mars à 21h30 heure française, un événement qui interroge d'abord par rapport à la santé des joueurs en question.

La curiosité entraînera sûrement les fans à regarder ce match entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dimanche prochain. Dans quelles conditions les deux champions espagnols arriveront sur le court ? Quand on connaît leur tempérament, on peut déjà imaginer que cette exhibition n'en aura pas vraiment l'air. Surtout que trois jours plus tard, le tournoi d'Indian Wells débutera et ils voudront peut-être prendre leurs marques.

Grande première mondiale

Avec ce match entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, le tennis va connaître une première puisque jamais un affrontement entre deux joueurs n'a été diffusé en direct sur Netflix pour le moment. A Las Vegas, l'arène de la MGM Grand Garden sera le théâtre d'une rencontre un peu spéciale avec environ 17 000 spectateurs. L'affiche, reportée d'un an en raison d'une blessure du Majorquin, attire l'œil mais elle n'est pas toujours comprise par les fans...

Des cours particuliers à 150 000 dollars

Ces derniers jours, quelques révélations ont été faites par rapport à cette exhibition à Las Vegas. Accompagnés par Frances Tiafoe et Taylor Fritz notamment qui disputeront un "Ace Challenge" en duo avec Isner et Querrey lors de cet événement, les deux Espagnols donnent aussi des sessions privées à 150 000 dollars par personne, des prix exorbitants pour les amateurs de tennis. Une séance collective avec les deux champions est estimée à 50 000 dollars.

Un duel de blessés

Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour un match entre Nadal et Alcaraz. Les deux joueurs ont récemment souffert de blessures et revenir sur une exhibition reste un choix questionnable. En effet, l'homme aux 14 Roland-Garros a fait son grand retour à la compétition début janvier à Brisbane avant de subir une petite déchirure abdominale. Alcaraz lui, souffre d'une entorse après une vilaine chute à Rio lors de son entrée en lice. Mais pour lui, il n'était pas question de rater ce grand événement !