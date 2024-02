Tennis : Qui est Jakub Mensik, ce joueur de 18 ans qui agite les foules cette semaine ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Symbole d'un tennis tchèque toujours capable de trouver des pépites, Jakub Mensik va devenir à 18 ans le plus jeune joueur du top 100 la semaine prochaine. L'ancien finaliste de l'Open d'Australie chez les juniors réalise un début de saison tonitruant et est opposé à Gaël Monfils ce vendredi en demi-finales de l'ATP 250 de Doha. Jeudi, il s'est offert sa première victoire face au top 10 face à Andrey Rublev et signe son acte de naissance sur le circuit.

Vainqueur à plusieurs reprises sur le circuit Future et une fois sur le circuit Challenger en 2023, Jakub Mensik continue sa progression vers les sommets. Le Tchèque deviendra quoi qu'il arrive un joueur du top 100 lundi prochain à la publication du classement ATP. Il se fait un nom sur le circuit progressivement et confirme qu'il aura un rôle à jouer dans le futur parmi les grands noms de demain.

Un profil complet

Du haut de sa grande taille (1m93), Jakub Mensik s'appuie sur un service forcément puissant même s'il faudra travailler la deuxième balle. Le Tchèque est capable de frapper fort des deux côtés tout en se déplaçant efficacement. Ce n'est donc pas une surprise de le retrouver là aujourd'hui après ce qu'il a accompli chez les juniors. De plus, il a fait appel à un préparateur mental pour l'accompagner lors de sa progression. « J'ai travaillé très jeune avec un préparateur mental. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très excité sur le court, très vite négatif dans les émotions et leur démonstration. L'idée était de me sentir mieux sur le court, mais aussi en dehors. Ça m'a beaucoup aidé et maintenant, je peux dire que le mental est une de mes forces » disait-il il y a quelques mois.

Des débuts prometteurs

Déjà présent lors des qualifications de l'US Open l'an dernier, Jakub Mensik avait réussi à passer ce cap avec la manière. Dans le grand tableau, il a décroché ses premières victoires sur le circuit ATP en dominant deux Français, Barrère et Droguet, avant de tomber face à Taylor Fritz. Quelques mois plus tard, il a renouvelé à l'Open d'Australie. Après les qualifications, il a atteint le deuxième tour face à Hubert Hurkacz, causant du tort au 9ème joueur mondial puisque le combat a duré 5 sets.

Une semaine incroyable

Avant d'affronter Gaël Monfils ce vendredi en demi-finales, Jakub Mensik a enregistré ses trois plus belles victoires sur le circuit. Il a battu l'Espagnol Davidovich Fokina pour ses débuts et a enchaîné avec un gros combat contre Andy Murray d'environ 3h30. Le Tchèque était ensuite confronté à Andrey Rublev jeudi et il a parfaitement géré ce rendez-vous. Il s'agit de la première victoire face au top 5 pour un joueur aussi jeune depuis Carlos Alcaraz à l'US Open 2021. 116ème mondial, le voilà au minimum 96ème.