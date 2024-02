Tennis : Holger Rune dans la tourmente, il retente l'expérience Mouratoglou !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 au classement ATP cette semaine, Holger Rune traverse un peu une période difficile où les victoires ont du mal à pleuvoir. Le Danois de 20 ans se cherche un coach pour l'accompagner durablement tout au long de la saison afin de progresser. Ces dernières semaines, il a dit au revoir à Boris Becker et Severin Lüthi au bout de quelques mois seulement de collaboration et certains choix de programmation ne passent pas auprès des fans. Pour l'aider, Patrick Mouratoglou reprend le flambeau !

Il est bien difficile d'être coach de Holger Rune en ce moment. Mais Patrick Mouratoglou est incontestablement celui qui a tenu le plus longtemps aux côtés du Danois ces derniers temps puisque le Français était présent avec lui jusqu'à l'été dernier. Le Danois connaît à nouveau un petit trou d'air en ce moment et espère retrouver le discours de celui qui a su le propulser vers des sommets lorsqu'ils travaillent ensemble.

Nouveau départ pour Rune ?

Eliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie, Holger Rune a ensuite abandonné à Montpellier et a perdu lors de son deuxième match à Rotterdam sans prendre vraiment le temps de se poser pour soigner sa blessure. « Je suis très heureux de reprendre ma collaboration avec Patrick » a-t-il annoncé mercredi. Inscrit à Acapulco la semaine prochaine, le Danois tentera de retrouver un peu de confiance avant Indian Wells, premier Masters 1000 de l'année.

Une belle expérience

En s'entraînant dans l'académie de Patrick Mouratoglou dès l'âge de 13 ans, Holger Rune a eu le temps de partager de grandes sessions avec le coach français. Pour progresser sur le circuit ATP, le Danois a reçu de précieux conseils et il a connu de très bons résultats, à l'image de sa première victoire en Masters 1000 à Paris-Bercy fin 2022. Il est ainsi monté jusqu'à la 4ème place mondiale avant que Patrick Mouratoglou ne s'en aille. « Avec lui, j’ai remporté quelques‐uns des plus grands triomphes de ma carrière jusqu’à présent, et j’ai hâte que nous poursuivions ensemble la conquête des prochains titres majeurs. Nous avons eu de bonnes discussions sur le déroulement de notre collaboration et nous sommes tombés d’accord sur une configuration solide qui crée les meilleures conditions pour mes performances » précise-t-il.

Une association partie pour durer ?

Holger Rune a exprimé le besoin d'avoir un entraîneur qui peut être présent sur la grande partie de la saison et visiblement, ces critères-là n'étaient pas remplis avec Boris Becker et Severin Lüthi. Pas vraiment en confiance ces dernières semaines, le numéro 7 mondial pourrait finir par retrouver une certaine stabilité qui lui permettrait de jouer à nouveau les premiers rôles. Une réaction est attendue.