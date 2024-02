Tennis : Rune vire aussi Becker, il tourne en rond

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure emblématique de la jeune génération prête à dominer le tennis de demain, Holger Rune n'a que 20 ans mais il fait déjà preuve d'un caractère à toute épreuve. En plus de connaître quelques difficultés sur le plan physique ces derniers temps, c'est son clan qui ne cesse de bouger. Quelques semaines seulement après avoir fait appel à Boris Becker, le Danois doit déjà se séparer du champion allemand, comme il l'a fait avec Severin Lüthi juste avant.

Un petit tour et puis s'en va. C'est un peu ce qui se passe avec Holger Rune récemment. Le Danois, qui a réussi à se remettre les idées en place grâce à la venue de Boris Becker en fin de saison dernière, se retrouve désormais sans entraîneur pour le moment avant sa prochaine annonce. L'ancien numéro 1 mondial a annoncé la nouvelle sur son compte X mardi et fait suite au départ de Severin Lüthi, ancien coach de Roger Federer.

Nouveau départ, grosse interrogation

Il y a quelques jours seulement, Severin Lüthi annonçait la fin de sa collaboration avec Holger Rune car il ne pouvait pas se rendre disponible à 100% dans le projet. C'est le cas de Boris Becker également qui a d'autres casquettes à tenir, lui qui était commentateur pendant l'Open d'Australie au lieu d'être dans le box de son joueur. « Je voudrais vous informer que je me retire de mon poste d’entraîneur principal d’Holger Rune avec effet immédiat. Nous avons commencé ce partenariat avec l’objectif initial d’atteindre les ATP Finals à la fin de l’année dernière, mais en avançant, j’ai réalisé que pour que cela réussisse, j’aurais besoin d’être disponible pour Holger beaucoup plus que je ne peux l’être. En raison de responsabilités professionnelles et privées, je ne peux pas donner à Holger ce dont il a besoin maintenant. Je lui souhaite ce qu’il y a de mieux et je serai toujours son fan numéro un. J’ai vraiment apprécié ce voyage ensemble » a écrit "Boum-Boum".

Nouvelle aventure avec IMG

Alors qu'il a connu quelques tracas au sein de son encadrement l'été dernier, cette agitation autour de lui pourrait continuer à le perturber. Mais pour beaucoup de fans, la présence quasi-totale de sa mère à ses côtés est assez néfaste. Rassurez-vous, Holger Rune va rejoindre la grosse agence IMG (Alcaraz, Swiatek...) et va se lancer dans une nouvelle aventure puisque sa mère sera par conséquent moins présente. « Comme vous le savez, j’ai essayé différentes constellations d’entraîneurs au cours des 12 derniers mois. Après avoir travaillé avec le même entraîneur pendant 15 ans, soit toute ma vie de joueur de tennis, il n’est pas facile de trouver le partenaire idéal du premier coup. J’ai beaucoup appris et découvert ce qui est important pour moi afin de me sentir bien et en même temps de me développer comme je le souhaite. J’ai de grandes ambitions et de grands objectifs, et j’ai besoin de gens autour de moi qui ont la même vision » a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mouratoglou de retour ?

Une rumeur a vu le jour à la suite de certaines de ces déclarations puisque dans ce texte, Holger Rune finit par remercier ceux qui l'ont accompagné ces derniers temps, de Lars Christensen à Severin Lüthi en passant par Boris Becker. Mais un nom, et pas des moindres, n'a pas été cité : celui de Patrick Mouratoglou. Pourtant les deux hommes ont partagé de grands moments ensemble comme le premier titre en Masters 1000 du Danois et certains voient déjà le Français faire son grand retour auprès du 7ème mondial. Ce dernier aura d'autres annonces à faire prochainement...