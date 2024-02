Tennis : Ce nouveau crack français rêve d'aller loin, la semaine importante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande révélation tricolore de l'édition 2024 de l'Open d'Australie, Arthur Cazaux est enfin rentré dans le top 100 pour la première fois de sa carrière. A 21 ans, le Français pointe aujourd'hui à la 83ème place mondiale et il a marqué les esprits en produisant un niveau de jeu exceptionnel, notamment pour dominer avec la manière Holger Rune au deuxième tour. Issu de cette jeune génération qui arpente le circuit Challenger, il semble avoir tout pour passer à la vitesse supérieure.

Arthur Cazaux connaît un peu une nouvelle vie depuis quelques jours. Le Français a marqué les esprits et le hasard du calendrier fait bien les choses, le tournoi de Montpellier a lieu cette semaine. Invité forcément pour cet ATP 250, il est en plus originaire de la ville et le public ne s'y trompe pas. Devant son public, il a l'occasion de briller tout particulièrement, lui qui n'avait enregistré qu'une seule victoire sur le circuit ATP avant le début de la saison 2024.

En mission à Montpellier ?

Présent dans le grand tableau de Montpellier cette semaine, Arthur Cazaux a parfaitement débuté son affaire en dominant facilement l'Allemand Marterer et retrouvera Félix Auger-Aliassime, 30ème mondial. Le Français semble bien parti depuis le début de l'année, lui qui a remporté le Challenger de Nouméa pour démarrer 2024. « J’ai envie que ce tournoi continue dans ma ville natale. S’il venait à disparaître, je serais très triste. On est une ville sportive, on a une super salle…Ce serait dommage de perdre ça » affirme l'enfant du pays par rapport à la menace de disparition du tournoi.

Une progression sans barrières ?

Ancien finaliste à l'Open d'Australie chez les juniors, Arthur Cazaux a mis du temps à percer sur le circuit ATP, légèrement freiné par les blessures. Désormais il semble libéré et il pourrait suivre les exemples de joueurs tels que Carlos Alcaraz et Holger Rune. « Moi, je ne suis pas aussi précoce que Rune ou Alcaraz, mais j'ai ma trajectoire, je progresse à mon rythme. J'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont pas mal freiné, mais ça ne m'a pas empêché d'y croire. J'avance à mon rythme et on verra où ça mène » a confié à la presse celui qui n'était pas loin de disputer le Masters Next Gen en décembre dernier.

Une évolution logique

A priori, au vu de son talent, on pouvait se douter qu'Arthur Cazaux avait de quoi intégrer le top 100. Le niveau de jeu du Français serait tout sauf une surprise si l'on en croit les dires de ceux qui le connaissent bien. Avec ce nouvel espoir français sur le circuit, la lutte ne pourra qu'être plus belle pour ceux qui joueront le ticket olympique. A suivre d'abord de quelle manière il va gérer ce rendez-vous à la maison...