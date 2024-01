Tennis : Le pire a été envisagé pour Nadal

La rédaction

Plombé par une grosse blessure au psoas en janvier 2023, Rafael Nadal a été contraint de s'éloigner des courts pendant presque un an. Et durant sa longue période de rééducation, le Majorquain de 37 ans a grandement souffert. D'ailleurs, son entraîneur, Carlos Moya, a même pensé à un moment qu'il ne pourrait plus jamais revenir à la compétition.

Son retour était attendu comme le messie. Plombé par une blessure au niveau du psoas au mois de janvier 2023, Rafael Nadal a fait son grand retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane début janvier, soit près de onze mois et demi plus tard. Pourtant, à en croire son entraîneur, la donne aurait pu être totalement différente.

Tennis : C’est la fin pour Djokovic et Nadal ? https://t.co/VYjqqsQini pic.twitter.com/r07giw5Xh0 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le clan Nadal pas optimiste

Au cours d'un entretien accordé à Punto De Break , l'entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya, est revenu sur le calvaire vécu par son protégé durant cette longue période d'absence, où le pire était à craindre. « Il y avait des vidéos des premiers entraînements que nous avons effectués en août… elles n'étaient ni optimistes ni positives. Vous comprenez que c’est le processus qu’il faut suivre en trois ou quatre mois pour être compétitif. Au quotidien, il vous arrive des choses qui vous font un peu reculer. Vous n’avancez pas à la vitesse que vous pensiez. C'est là que tu as des doutes » , a déclaré Carlos Moya.

«J'avais des doutes sur le fait qu'il ne rejouerait pas»