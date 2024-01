Tennis : C’est la fin pour Djokovic et Nadal ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 22 ans, Jannik Sinner a inscrit son nom dans le palmarès de l'Open d'Australie. L'Italien s'est montré intraitable tout au long de la quinzaine, écrasant tout sur son passage. Même Novak Djokovic avait l'air bien impuissant face à la puissance du jeunot. Après Wimbledon 2023, c'est un nouvel échec pour le joueur serbe, concurrencé de plus en plus par la nouvelle génération.

Après Carlos Alcaraz, un nouveau joueur s'affirme comme l'une des grandes stars de demain. Agé de 22 ans, Jannik Sinner a confirmé que sa bonne forme observée à la fin de la saison dernière n'était pas le fruit du hasard. L'Italien semble avoir passé un vrai cap et l'a confirmé en mettant la main sur l'Open d'Australie, son premier Grand Chelem. Pourtant, le chemin était semé d'embuches avec une demi-finale face au maître Novak Djokovic, dix fois vainqueur à Melbourne. Mais pour une fois, le joueur de 36 ans a fait son âge. Le Serbe a montré ses failles et est passé complètement à côté de son match. Le Big 3 composé de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, qui avait pris l'habitude de truster les finales de Grand Chelem, laissait la jeune génération s'installer en finale. Une rencontre qui a donc tourné à l'avantage de Sinner, pourtant mal embarqué face à Daniil Medvedev (3/6 3/6 6/4 6/4 6/3).

Tennis : Bataille à 4 pour la place de numéro 1 mondial cette année ? https://t.co/8A30Bg5vXV pic.twitter.com/f8K5PTABpv — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Djokovic sur la pente descendante ?

Pour la première fois depuis 2005, aucun membre de ce Big 3 n'a atteint la finale de l'Open d'Australie. Il faut dire que Djokovic était le seul représentant de ce trio en Australie puisque Federer est à la retraite et Nadal a déclaré forfait en raison d'une blessure. Mais la manière dont le Serbe s'est écroulé interroge. Le patron du circuit est-il sur la pente descendante ? La question se pose après sa prestation décousue en demi-finale, mais aussi au vu des statistiques. Ces dernières années, seuls deux joueurs nés dans les années 90 ont remporté un Grand Chelem et ont su mettre à mal l'ordre établi (Thiem à l'US Open en 2020 et Medvedev à l'US Open 2021). Mais la New Next Gen en est déjà à trois Majeurs remportés (Carlos Alcaraz à l'US Open en 2022 et à Wimbledon 2023, puis Jannik Sinner). Nul doute que les Alcaraz, Sinner ou encore Holger Rune devraient continuer à progresser, tandis qu'il sera de plus en plus difficile pour Djokovic, mais aussi Nadal de tenir sur le plan physique, même si Patrick Mouratoglou estime qu'il faudra encore attendre avant d'observer une véritable passation de pouvoir.

« La fin d’une ère ? Je ne pense pas »