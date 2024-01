Il annonce le successeur de Djokovic, c’est du lourd !

Bourreau de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, Jannik Sinner s'est ensuite imposé en finale ce dimanche contre Daniil Medvedev pour remporté son premier tournoi du Grand Chelem. L'Italien a fait preuve d'une grande force physique et mentale. De ce fait, certains le voient comme le digne héritier de Novak Djokovic, qui a dominé la scène mondiale du tennis avec Rafael Nadal et Roger Federer pendant plus d'une décennie.

Du haut de ses 36 ans, Novak Djokovic est plus proche de la fin de sa carrière que du début. S’il est toujours aussi impressionnant, le Serbe sait qu’il ne va plus tarder à rejoindre Roger Federer et prendre sa retraite. Naturellement, la nouvelle génération commence à se faire une place au milieu du règne du Big 3 composé par le Suisse, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

À l’Open d’Australie, Nole a d’ailleurs chuté contre Jannik Sinner. Pour la première fois depuis presque 20 ans, le tournoi du Grand Chelem de Melbourne accueillait une finale à laquelle ni le Serbe, ni Rafael Nadal, ni Roger Federer ne participait. Opposé à Daniil Medvedev, l’Italien s’est imposé ce dimanche (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) et a remporté son premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Greg Rusedski affirme d’ailleurs que Jannik Sinner est promis à de grandes choses.

Jannik Sinner Australian Open Champion! Just keeps on improving . After Novak calls it a day he looks like he will be the next dominant force in Men’s tennis . So mentally and physically strong . Great team of people around him as well ! Well done!👏👏👏👏