Tennis : Déjà la fin de Djokovic ? La vérité est rétablie

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, Novak Djokovic, annoncé comme le grand favori de cette édition 2024 de l’Open d’Australie, s’est lourdement incliné face au jeune Jannik Sinner. Si le Serbe s’est dit « choqué » par son niveau de jeu, l’ancienne championne Marion Bartoli ne veut pas entendre de fin pour le numéro un mondial, à qui il reste de nombreuses échéances cette saison.

« Je tiens à féliciter Sinner pour son excellent match et son excellent tournoi jusqu’à présent. Il mérite sa place en finale. Il m’a totalement dominé aujourd’hui. J’ai été choqué par mon niveau, dans le mauvais sens du terme. Je n’ai pas fait grand‐chose de bien dans les deux premiers sets » . Au sortir de sa déroute face à Jannik Sinner ce vendredi, Novak Djokovic se montrait très critique à l’égard de son niveau de jeu. De quoi être inquiet pour la suite de la saison du Serbe ?

Open d’Australie : Djokovic fait une annonce troublante sur son avenir https://t.co/7pTgih8ODW pic.twitter.com/gKXPU3HapT — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Il va faire une pause et se ressourcer en famille»

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Marion Bartoli a tenté d’analyser la défaite de Djokovic : « C’est un joueur qui est arrivé usé et fatigué d’une année 2023 qui a été exceptionnelle pour lui. Maintenant, on sait qu’il lui reste quatre grosses échéances : les trois tournois du Grand Chelem qui restent et les Jeux olympiques. Là, il va faire une pause et se ressourcer en famille et puis il va se préparer pour Roland‐Garros, Wimbledon et les JO, qui sera un e enchaînement très dur puisqu’on change deux fois de surface, et il va se préparer à fond là‐dessus » , a déclaré la Française.

«C’est beaucoup trop prématuré pour se lancer là‐dedans»