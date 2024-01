Open d’Australie : Sinner jubile après sa victoire historique !

Benjamin Labrousse

Historique Jannik Sinner. Après avoir écarté le tenant du titre Novak Djokovic ce vendredi en quatre sets, l’Italien de 22 ans s’est imposé en finale de l’Open d’Australie face au Russe Daniil Medvedev, et emporte son premier Grand Chelem en carrière. Après un rude combat en cinq sets, Sinner s’est exprimé avec beaucoup de joie sur ce premier succès en Majeur.

Après 3h46 de combat, Jannik Sinner s’écroulait sur le sol de Melbourne. L’Italien a remporté ce dimanche son premier tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie, en effectuant une belle remontée face à Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Après la rencontre, le numéro 4 mondial a laissé éclater sa joie.

«Je suis très heureux de la façon dont j'ai géré les choses aujourd'hui»

« Je suis très heureux de la façon dont j'ai géré les choses aujourd'hui. La situation sur le terrain était très, très difficile. Je pense que le plus important a été le soutien que j'ai reçu tout au long de ces deux semaines » , a déclaré Jannik Sinner dans des propos rapportés par l’Equipe . « J'ai senti que beaucoup de gens regardaient la télévision depuis chez eux, alors j'ai fait de mon mieux, même si j'étais un peu en difficulté... J'ai essayé de rester positif, en essayant de suivre le plan de jeu, que j'ai dû ajuster un peu. Daniil est un joueur incroyable, et il l'a encore montré aujourd'hui. Il a passé tant d'heures sur le court... Je suis évidemment désolé pour lui aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il soulèvera d'autres trophées du Grand Chelem » .

«J’espère que je pourrais gagner le prochain»