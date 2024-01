Open d'Australie : Il fait un voeu improbable sur Djokovic

Amadou Diawara

Tombeur de Taylor Fritz, Novak Djokovic va se frotter à Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie. Qualifié pour le dernier carré de la compétition, Daniil Medvedev affrontera le vainqueur de cette rencontre s'il remporte son prochain match. Interrogé sur le duel Djokovic-Sinner, le Russe espère que ce match va durer le plus longtemps possible, et ce, pour que les deux hommes y laissent des plumes.

Après une bataille de quatre sets, Novak Djokovic a validé son ticket pour le dernier carré de l'Open d'Australie. En effet, l'ogre serbe est venu à bout de Taylor Fritz ce mardi en quart de finale (7-6, 4-6, 6-2, 6-3). Ce vendredi, Novak Djokovic sera au bras de fer avec Jannik Sinner, et ce, pour gagner une place en finale à Melbourne. Avant ce duel au sommet, le joueur italien de 22 ans a annoncé la couleur : « C’est pour ça que je m’entraîne, pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Évidemment, il a un palmarès incroyable ici, donc pour moi, c’est ce sera forcément un plaisir de jouer contre lui, surtout dans les phases finales du tournoi où les choses sont un peu plus intéressantes et l’enjeu est important. Je l’attends avec impatience, pour être honnête. Ça va être dur. Ça je sais. Je contrôlerai le contrôlable, c’est‐à‐dire se donner à 100%, avoir la bonne attitude, se battre pour chaque balle. Et puis on voit le résultat, non ? Je ne peux pas faire plus de toute façon ».

Un duel Djokovic-Sinner en demi-finale à Melbourne

Egalement qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev s'est prononcé sur le choc entre Novak Djokovic et Jannik Sinner. S'il n'a pas encore composté son ticket pour la finale, le Russe affiche tout de même un souhait fort concernant ce bras de fer.

«Je veux qu’ils fassent 7 heures 30 de jeu»