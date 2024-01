Open d'Australie : Sinner-Rublev, promenade ou déblocage ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième quart de finale du tableau masculin au programme ce mardi, le match entre Jannik Sinner et Andrey Rublev sera sûrement plus croustillant que l'affiche entre Novak Djokovic et Taylor Fritz. L'Italien et le Russe, classés 4ème et 5ème respectivement à l'ATP, pourraient livrer un beau duel tant ils ont pour habitude de frapper de toutes leurs forces. Néanmoins, un clair favori se dégage de ce duel et c'est bien celui qui a changé de dimension ces derniers mois, disputant chez lui la finale du Masters de Turin.

On arrive petit à petit vers la fin du tournoi et pour la quatrième fois dans l'ère Open, la première à l'Open d'Australie, les six premières têtes de série ont réussi à rallier les quarts de finale. C'est dire si les plus grands joueurs du monde ont répondu à l'appel en première semaine, peu se faisant surprendre. La mission sera de toute façon délicate pour Andrey Rublev, lui qui rêve de réussir à passer ce fameux cap des quarts qui lui fait défaut.

Jannik Sinner, force tranquille

En réussissant à atteindre sa première demi-finale en Grand Chelem en 2023 (à Wimbledon) ou encore à remporter son premier grand titre, Jannik Sinner s'est offert une fin de saison de rêve gonflé de confiance. L'Italien n'a buté que sur Novak Djokovic en finale du Masters, un adversaire qu'il a tout de même réussi à dominer deux fois en l'espace de 11 jours. Absent depuis sa victoire en Coupe Davis, il a parfaitement bien géré l'intersaison pour poursuivre sur la même dynamique en 2024. Seul joueur du tableau à n'avoir perdu aucun set depuis le tour précédent (tous les autres en ont perdu au moins 2), il aura à cœur de retrouver le Serbe vendredi pour les demi-finales.

Andrey Rublev, nouvelle désillusion ?

Numéro 5 mondial, Andrey Rublev a lui aussi beaucoup progressé en 2023 pour s'affirmer comme le meilleur joueur en dehors du top 4. Malheureusement pour lui, le Russe est touché par une terrible malédiction qui pourrait revenir encore une fois ce mardi puisqu'il n'a jamais réussi à remporter un quart de finale de Grand Chelem en 9 tentatives. Si la 10ème est réussie, ce serait une sacrée surprise. Il n'a pas eu la vie facile dans ce tournoi qui plus est, lui qui est passé proche de sortir au premier tour après avoir gagné les deux premières manches et qui a dû se faire violence pour dominer Alex de Minaur en huitièmes.

Gros combat possible ?

Sur le papier, Andrey Rublev a toutes les armes pour gêner un peu plus Jannik Sinner que ses autres adversaires ne l'ont fait jusqu'à présent. Ce serait en plus une parfaite préparation pour jouer Novak Djokovic. L'Italien partira en plus avec l'avantage d'avoir plus de repères face au Russe puisqu'il l'a battu quatre fois en six confrontations sachant que ces deux défaites ont eu lieu après un abandon.