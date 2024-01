Open d'Australie : Un Français en quarts ? Les dernières chances lundi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tournoi progresse vite et on va bientôt connaître toutes les affiches des quarts de finale. Pour la première fois depuis un moment, plusieurs représentants français jouent une place parmi les huit derniers. Si Adrian Mannarino n'a pas existé face à Novak Djokovic, Arthur Cazaux et Océane Dodin tenteront leur chance. La journée de lundi sera peut-être moins animée que celle de dimanche puisque les favoris auront encore un match largement dans leurs cordes.

Aura-t-on la chance d'avoir un Français en quarts de finale de l'Open d'Australie ? Il s'agit de nos toutes dernières chances ce lundi et on a vu dans ce tournoi que certains avaient réussi à saisir l'occasion. Après les qualifications de Novak Djokovic et de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev tenteront également de répondre dans une journée qui s'annonce assez tranquille. Le programme, comme d'habitude, débutera à 2 heures du matin.

Alcaraz et Medvedev sans problème ?

S'ils ont parfois connu quelques difficultés depuis le début du tournoi, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev seront largement favoris pour remporter leur huitième de finale lundi. C'est le Russe qui sera le premier à jouer puisqu'il est programmé sur la Rod Laver Arena en deuxième rotation face au novice portugais Nuno Borges, 69ème mondial. L'Espagnol, lui, défiera le Serbe Miomir Kecmanovic qui vient de passer deux tours en cinq sets, en début de night session à partir de 9h en France. Le principal outsider, Alexander Zverev, aura fort à faire contre Cameron Norrie sur la Margaret Court Arena pendant ce temps, pas avant 6h.

Svitolina et Azarenka nouvelles favorites du haut de tableau

Le tableau féminin a beaucoup souffert. En haut du tableau, abandonné par Iga Swiatek samedi, il ne reste donc que des têtes de série plus "modestes" mais certains ont beaucoup d'expérience. C'est le cas de Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 et titrée à deux reprises à Melbourne en 2012 et 2013, qui défiera la qualifiée ukrainienne Dayana Yastremska pour lancer la journée sur la Rod Laver Arena. Elina Svitolina défiera la tombeuse de la Polonaise, Linda Noskova, à partir de 3h30 du matin sur le deuxième court. Dans l'autre quart de tableau surprise, Jasmine Paolini, tête de série 26, sera opposée à la Russe Anna Kalinskaya.

Cazaux et Dodin, dernières chances

Il reste donc deux matches au programme de la journée de lundi : ceux des Français. Océane Dodin, qui dispute pour la première fois un huitième de finale en Grand Chelem, fera face à la puissante Chinois Qinwen Zheng, la mieux classée de cette partie de tableau mais qui a failli passer à la trappe. Ce match conclura la night session après Alcaraz. Arthur Cazaux, la grande révélation française de ce tournoi, tentera de venger son copain Ugo Humbert en défiant Hubert Hurkacz. Il faudra certainement se lever un peu plus tôt : il est programmé avant 5h du matin.