Tennis : Djokovic rejoint Federer dans l’histoire, Nadal à la traîne

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'en finit plus d'impressionner. Le Serbe dispute actuellement l'Open d'Australie, et il est entré un peu plus dans l'histoire. Grâce à sa victoire en huitième de finale face à Adrian Mannarino, le Djoker s'est qualifié pour la 58ème fois de sa carrière pour un quart de finale de Grand Chelem. Il égale le record jusque-là détenu par Roger Federer, alors que Rafael Nadal est loin derrière.

Novak Djokovic a eu un peu de mal à mettre la machine en route lors du début de l'Open d'Australie, mais dorénavant le Serbe semble avoir rectifié le tir. Il n'a fait qu'une bouchée d'Adrian Mannarino en huitième de finale, s'imposant 6-0, 6-0, 6-3. Le Français, émoussé par ses précédents matchs, n'a pas pu répondre à l'intensité mise par le natif de Belgrade. Le numéro 1 mondial est donc un sérieux prétendant au titre final.

Djokovic égale Federer

Bien qu'il ne soit pas encore titré, la victoire de Novak Djokovic face à Adrian Mannarino est hautement symbolique. Grâce à ce succès, le Serbe a atteint la barre des 58 qualifications pour un quart de finale de Grand Chelem. Le Djoker égale donc Roger Federer, jusque-là seul joueur à avoir atteint cet exploit en carrière. Un argument de plus pour les partisans de Nole au titre de GOAT. Il pourra peut-être devenir le seul détenteur de ce record s'il participe à Roland-Garros, qui débute le 26 mai prochain.

Open d’Australie : Il annonce déjà le sacre de Djokovic ! https://t.co/DLomDSPi4h pic.twitter.com/H8ZTzZ6WlC — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Nadal largement distancé

Novak Djokovic ne risque pas d'être challengé par Roger Federer, car le Suisse a pris sa retraite en 2022. Le principal concurrent du Serbe reste Rafael Nadal, mais cela sera compliqué pour l'Espagnol en raison de ses nombreux pépins physiques. De plus, le Majorquin a son compteur bloqué pour le moment à 47 qualifications pour un quart de finale de Grand Chelem. Rattraper le Djoker semble donc très hypothétique pour le Taureau de Manacor.