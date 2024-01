Open d’Australie : Il annonce déjà le sacre de Djokovic !

Jean de Teyssière

Dans la nuit de samedi à dimanche, Novak Djokovic, 1er mondial affrontera le numéro 1 tricolore, Adrian Mannarino. Tombeur de l'Américain Ben Shelton lors du deuxième tour, le Français aura fort à faire pour basculer dans la deuxième semaine du tournoi. Surtout que la légende australienne, Rod Laver, voit déjà le Serbe soulever le trophée.

Adrian Mannarino, ou le « Divin Chauve » comme aiment l'appeler ses plus fervents supporters, aura sans doute besoin d'un coup de pouce du ciel pour triompher ce dimanche de Novak Djokovic et se qualifier pour les huitièmes de finale. Face au maître des lieux, déjà vainqueur à dix reprises, les statistiques ne lui sont guère favorables puisqu'en quatre confrontations, le Serbe les a toutes gagnées.

«J’ai l’impression qu’il se prépare déjà pour la finale»

Le 28 janvier prochain, le vainqueur de l'Open d'Australie sera connu. Pour Rod Laver, la légende australienne, Djokovic est l'ultime favori, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il a toutes les cartes en main. Il sait exactement quand il peut les jouer et quand il ne peut pas les jouer. J’ai l’impression qu’il se prépare déjà pour la finale. Il va perdre un set par‐ci par‐là et je me dis : ‘Est‐ce qu’il nous fait marcher ?’. Parce qu’il pourrait gagner trois fois 6–2 à chaque fois. »

«Le tournoi peut déjà commencer à inscrire ses initiales sur le trophée»