Open d'Australie : Humbert-Hurkacz, duel au sommet pour le renouveau français

Comme d'habitude, le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem prévoit les premiers affrontements entre têtes de série. Parmi les affiches de ce samedi, le duel entre Ugo Humbert et Hubert Hurkacz retiendra particulièrement notre attention. En effet, le Français semble être dans la forme de sa vie ces derniers mois et il veut passer un cap en Majeur. Cela passe par une victoire face à un membre du top 10, en l'occurrence le Polonais cette fois-ci.

Jusqu'où iront les Français dans cet Open d'Australie ? C'est la question tellement on a l'impression que leurs efforts sont enfin récompensés. Après Adrian Mannarino vendredi, c'est Arthur Cazaux et Ugo Humbert qui tenteront leur chance. Ce dernier aura d'ailleurs un gros rendez-vous à disputer pas avant 3h30 du matin en France face à un joueur qui ne fait pas grand bruit mais qui fait bien partie des tout meilleurs joueurs du monde. Hubert Hurkacz, 9ème joueur mondial, est un adversaire souvent très dur à déloger, lui qui est doté d'une immense arme : le service.

Humbert sur la pente ascendante

Passé par des moments difficiles en 2022, Ugo Humbert a remonté la pente petit à petit pour finir la saison dernière en trombe. Intégrant pour la première fois de sa carrière le top 10, le Français a renoué avec le succès sur le circuit ATP en gagnant chez lui à Metz lors de la dernière semaine. En lançant l'année en douceur en déclarant forfait à Brisbane après une victoire, il a entamé l'Open d'Australie de belle manière en se débarrassant de deux solides adversaires, David Goffin et Zhizhen Zhang. Samedi, il tentera de retrouver les huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière après Wimbledon 2019.

Le tennis français retrouve le sourire

Avec la présence de 7 joueurs hommes et femmes confondus au rendez-vous du troisième tour à l'Open d'Australie, l'édition 2024 est déjà une immense réussite pour le tennis français. Arthur Cazaux a réalisé une immense performance en sortant Holger Rune, enregistrant la première victoire d'un Français sur un top 10 en Grand Chelem depuis Wimbledon 2022, quand un certain Ugo Humbert avait réussi à battre Casper Ruud. Il faudra donc rééditer cet exploit samedi face à Hubert Hurkacz. Le Messin ne partira pas favori face à un joueur qui l'a en plus battu à deux reprises lors de leurs deux confrontations, à Halle en 2022 et à Bâle il y a quelques mois à peine, un long combat gagné au tie-break du 3ème par le Polonais. Une chose est sûre, ce combat devrait se poursuivre.

