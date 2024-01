Open d'Australie : Djokovic vit un calvaire, il déballe tout

La rédaction

Auteur d'une entrée en matière pas des plus convaincantes à l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est quelque peu rassuré ce vendredi en éliminant sans trop forcer l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Pour autant, le numéro un mondial montre toujours de nombreux signes d'agacements. Une chose est sûre, le Serbe est loin de traverser la meilleure passe de sa carrière dur le plan mental.

C'est bien connu, Novak Djokovic est un tennisman très expressif. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, le Serbe de 36 ans ne cache que très rarement ses émotions, et lors de cet Open d'Australie, Nole ne manque pas de confirmer les doutes des plus sceptiques. Habitué des grands rendez-vous, le champion en titre n'a pas connu l'entame escomptée, en témoigne ses nombreux gestes de frustration.

Tennis - Open d’Australie : Djokovic se lâche sur sa frustration du moment https://t.co/0nXd4GSEbQ pic.twitter.com/xKKj09Cnm1 — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

«Il y a beaucoup de choses négatives dans ma tête»

Malgré une victoire convaincante face à Tomas Martin Etcheverry au troisième tour du Majeur australien ce vendredi, le champion en titre a encore montré quelques signes d'agacements. Après la rencontre, Novak Djokovic a tenu à se confier à ce sujet. « Ce n'est pas toujours un discours positif. Il y a beaucoup de choses négatives dans ma tête. Cela fait partie de mon identité. Je suis certain que tout le monde traverse des moments de crise, en particulier lors des matches où l'on ne se sent pas au mieux de sa forme et où l'on a des doutes. La question est de savoir comment surmonter ces doutes, se concentrer sur le présent et essayer de tirer le meilleur de soi-même pour le point suivant. J'ai une personnalité extravertie. Je montre mes émotions - pas toujours -, mais cela arrive » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Équipe .

«J'essaie de combattre mes démons»