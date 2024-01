Open d’Australie : Djokovic disjoncte en plein match et s’explique

Jean de Teyssière

C'est sûrement l'image de cette première semaine à l'Open d'Australie. Alors que Novak Djokovic était en train de se démener face à Alexei Popyrin, il est apparu très tendu, notamment après qu'un spectateur présent dans la Rod Laver Arena l'a insulté. Le Serbe n'a pas réussi à passer outre et s'est adressé avec véhémence à son interlocuteur. Après sa victoire juste avant minuit, heure australienne, le tenant du titre est revenu sur cet incident et semblait toujours agacé par cet évènement.

Le début de tournoi de l'Open d'Australie est compliqué pour Novak Djokovic ! Le Serbe a déjà perdu deux sets, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2018. Face au local Alexei Popyrin qui a crânement défendu ses chances, le Serbe a dû effacer quatre balles de deuxième set. De son côté, l'Australien a réussi à effacer quatre balles de matchs, preuve d'un match très disputé. Mais un évènement extérieur a eu lieu durant la partie, ce qui a sérieusement agacé Djokovic.

Djokovic invectivé en plein match

Dans le quatrième et dernier set, Novak Djokovic a d'un coup perdu ses nerfs et s'est adressé violemment à un spectateur qui l'aurait insulté. Le Serbe s'est alors retourné vers lui pour lui dire « Descends et viens me le dire en face ! » Après avoir repris son calme, Djokovic a réussi à breaker Popyrin pour s'offrir le match et se qualifier pour le troisième tour (6-3, 4-6, 7-4 [4], 6-3). Il sera opposé à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry, tombeur de Gaël Monfils.

Djokovic s’embrouille en plein Open d’Australie ! https://t.co/jpLKwCN2po pic.twitter.com/Zo8z3cArLM — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

«Bien sûr, cela m’agace, Je suis frustré»