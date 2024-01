Tennis : Djokovic sans rival ? Le programme de mercredi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le premier tour s'est terminé sans trop de dégâts dans les tableaux, la journée de mercredi sera marquée par le retour de Novak Djokovic sur les courts. Le Serbe, qui a disputé un long match dimanche pour ses débuts dans le tournoi, le plus long de sa carrière pour un premier tour en Grand Chelem, continuera sa route vers un onzième titre à Melbourne. Pour les favoris, il faudra confirmer la bonne forme du moment.

Etalé pour la première fois sur trois jours à l'Open d'Australie, le premier tour du tournoi n'a pas vraiment vu beaucoup de grosses surprises. Mais la compétition devient de plus en plus sérieuse : on devrait voir une certaine hiérarchie se confirmer avec le début du deuxième tour. Au programme ce mercredi, Novak Djokovic bien sûr, mais aussi celui qui semble être le seul à pouvoir le gêner dans cette partie de tableau, Jannik Sinner. La tenante du titre, Aryna Sabalenka, pourrait également poursuivre sa promenade de santé.

Djokovic tranquille ?

A 36 ans, Novak Djokovic paraît plus fort que jamais. Le Serbe semble lancé vers un nouveau titre à l'Open d'Australie, mais attention, ce premier tour difficile pourrait avoir un impact sur la suite de son tournoi. En tout cas, il est prévu en dernière rotation sur la Rod Laver Arena mercredi, pas avant 10h15. Dans cette partie de tableau, Jannik Sinner semble être son seul adversaire capable de le battre ici. L'Italien ouvrira le bal sur la Margaret Court Arena (à partir de 2h du matin en France) face au qualifié néerlandais De Jong. En night session, c'est Stéfanos Tsitsipas qui aura fort à faire face à Jordan Thompson, un des héros locaux. En parlant d'Australiens, Alex de Minaur sera au programme de la Rod Laver Arena en deuxième rotation.

Sabalenka en roue libre

Impressionnante de facilité pour son entrée en lice, Aryna Sabalenka n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, passant à un point de lui infliger un terrible 6/0 6/0. La Biélorusse défiera une autre jeune adversaire pour débuter la night session, Brenda Fruhvirtova, 16 ans, qui vient d'enregistrer sa première victoire en Grand Chelem. Coco Gauff, autre favorite, jouera après le match de Sinner sur le deuxième court alors qu'Ons Jabeur devra se défaire de Mirra Andreeva, grand espoir de 16 ans seulement pour débuter la journée sur le court central.

L'armée française en place

Le bilan du premier tour est plutôt positif concernant les Français. En effet, les leaders ont bien passé le premier tour, à l'image d'Adrian Mannarino et Caroline Garcia. Le premier cité défiera l'Espagnol Munar, un joueur à sa portée pas avant 2h30 du matin en France. Impressionnante face à Osaka, la numéro 1 tricolore continuera son tournoi contre la Polonaise Frech, pas avant 5h du matin. Hugo Gaston, lucky loser, aura fort à faire face à Taylor Fritz dans la nuit, tout comme Quentin Halys contre Sebastian Korda. Gaël Monfils, lui, a hérité d'Etcheverry, tête de série 30. Première Française à suivre, Diane Parry ouvrira le bal dès 1h du matin contre la Russe Rakhimova. Luca Van Assche, 19 ans, devra battre Lorenzo Musetti, tête de série 25, pour continuer le tournoi.