Djokovic, Sinner, Sabalenka... L'Open d'Australie commence fort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est parti pour une grande quinzaine à Melbourne pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année ! Comme à Roland-Garros, l'Open d'Australie semble avoir adopté le démarrage du tournoi pour le dimanche, le Majeur français étant le seul auparavant à s'étaler sur quinze jours et non pas quatorze. Dans la volonté d'alléger un peu plus le programme, surtout dans les premiers tours, la première journée lancera doucement mais sûrement les hostilités. Au programme, déjà des têtes d'affiche qui auront à cœur de bien lancer leur tournoi.

Il faudra s'armer de courage à partir de maintenant pour affronter les nuits au rythme des matches à grosse intensité physique. En début de quinzaine, les journées commenceront à 1 heure du matin heure française, comme ce sera le cas ce dimanche. La journée s'annonce tout de même chargée : Novak Djokovic fera son entrée en lice vers un onzième titre à l'Open d'Australie, tout comme son principal concurrent dans cette partie de tableau, Jannik Sinner.

Djokovic pour démarrer la quinzaine

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de voir Novak Djokovic démarrer son aventure australienne cette fois-ci. En effet, c'est d'abord Jannik Sinner qui ouvrira le bal sur la Rod Laver Arena face au Néerlandais Botic Van de Zandschulp à midi heure locale. D'autres grands noms feront également leurs débuts comme Frances Tiafoe (contre Coric), Andrey Rublev sur la Margaret Court Arena en deuxième rotation (contre Seyboth Wild) et Taylor Fritz (contre Diaz Acosta). Mais pour la première night session de la quinzaine, les yeux seront rivés sur le match de Novak Djokovic face à Dino Prizmic, 18 ans. Le Serbe, en difficulté avec son poignet lors de la United Cup, sera attendu au tournant.

Tennis : Les joueurs en colère, l'ATP et le WTA prévoient du changement https://t.co/c77nDrjY4g pic.twitter.com/1HzJTlmLmG — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Sabalenka remet son titre en jeu

Sacrée l'année dernière, Aryna Sabalenka sera elle aussi au programme de la première journée. La Biélorusse est prévue en dernière rotation, juste après le match de Novak Djokovic, sur la Rod Laver Arena face à la qualifiée allemande Ella Seidel. Plus tôt dans la journée, c'est Maria Sakkari, numéro 8 mondiale, qui fera sa rentrée sur ce même court contre la Japonaise Hibino. La Tchèque Barbora Krejcikova, autre pensionnaire du top 10, ouvrira le bal sur la Margaret Court Arena, où Caroline Wozniacki jouera en night session contre Magda Linette, demi-finaliste en 2023.

5 Français en piste

La première journée ne sera tout de même pas aussi remplie puisque seulement 5 Français débuteront leur aventure à l'Open d'Australie. Alizé Cornet, détentrice d'une wild-card, défiera la qualifiée russe Timofeeva en deuxième rotation sur la Kia Arena. Dans le même temps sur le court 6, Arthur Rinderknech ouvrira son tournoi contre un autre russe, Pavel Kotov, 64ème mondial. Diane Parry aura fort à faire face à la tête de série 30, Xinyu Wang, sur le 7 et Quentin Halys suivra sur ce même court contre le Sud-Africain Harris, qualifié. Enfin, Léolia Jeanjean, qui a franchi les qualifications après avoir sauvé une balle de match lors du dernier tour, sera face à l'Américaine Dolehide, 44ème mondiale.