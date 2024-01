Open d’Australie : Djokovic poussé vers la sortie, une menace plane

Jean de Teyssière

Dès le 15 janvier, l'Open d'Australie débutera et Novak Djokovic voudra certainement gagner à nouveau ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Vainqueur à dix reprises du tournoi australien, le Serbe aura fort à faire puisque de nombreux joueurs de tennis appartenant à la nouvelle génération souhaitent le battre. Djokovic est prévenu, il va devoir batailler pour espérer remporter un 25ème tournoi du Grand Chelem, ce qui serait un record absolu dans l'histoire du tennis.

L'Open d'Australie, qui débute le 15 janvier prochain, se fera sans une star du tennis : Rafael Nadal. L'Espagnol s'est à nouveau blessé lors du tournoi de Brisbane et a déclaré forfait. Le chemin semble être libre pour Novak Djokovic, qui voit un sacré rival s'effacer. Mais le Serbe risque de faire face à une concurrence tout de même plus coriace que prévu.

«Nous devons le battre non pas une seule fois mais plus régulièrement»

Dans une interview accordée au média britannique Express , relayée par We Love Tennis , Holger Rune, joueur de tennis danois, a clairement affiché ses intentions pour l'Open d'Australie, voulant jouer un mauvais tour à Novak Djokovic : « Nous devons le battre non pas une seule fois mais plus régulièrement parce que je l’ai battu cette année, Sinner l’a battu, mais il gagne encore trois des quatre tournois du Grand Chelem, en gagnant presque Wimbledon aussi. Ce n’est donc pas suffisant. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le sortir de là. »

«Je ne l’ai jamais battu en Grand Chelem»